Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Nisku

Obchody rozpoczną się w niedzielę, 12 kwietnia o godz. 12. W Sanktuarium pw. św. Józefa Opiekuna Rodzin odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny oraz ofiar Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej. Po nabożeństwie uczestnicy złożą kwiaty pod tablicą katyńską przy kościele.

Druga część uroczystości odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia o godz. 11:45 w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku. Podczas spotkania będzie można zobaczyć miedzy innymi wystawę okolicznościową przygotowaną ze zbiorów Mieczysława Barnata.

Organizatorami wydarzenia są władze powiatu niżańskiego oraz dyrekcja liceum. Udział w uroczystościach jest otwarty dla mieszkańców.