Obchody 11 listopada w Jeżowem. W programie koncerty, „Dziady” i pokaz fajerwerków

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 przed Gminnym Centrum Kultury, gdzie zbiorą się delegacje i poczty sztandarowe. O 9.45 uczestnicy przejdą do kościoła parafialnego w asyście Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe. Tam o godz. 10 odprawiona zostanie msza święta.

Po nabożeństwie zaplanowano przemarsz pod Pomnik Poległych i złożenie kwiatów. To jednak dopiero początek świętowania.

O godz. 15 w budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej na Zanawsiu odbędzie się akademia. W programie znalazły się występy uczniów szkoły muzycznej, koncert Grupy Wokalnej „AKORDIA” oraz inscenizacja „Dziadów” Adama Mickiewicza przygotowana przez grupę teatralną GCK Jeżowe.

Wieczorem, o godz. 18, uczestnicy spotkają się przy altanie w Parku Gminnym. Podczas Ognisk Niepodległości będzie można wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne. Organizatorzy zapowiadają także pokaz fajerwerków.

Do udziału w obchodach zapraszają wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, dyrektor GCK Zbigniew Bednarz oraz dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej Marek Sękiel.