Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
0.0 / 5
Jeżowe 5 listopada 2026

Obchody 11 listopada w Jeżowem. W programie koncerty, „Dziady” i pokaz fajerwerków

Msza święta, przemarsz z orkiestrą, składanie kwiatów, a po południu koncerty i spektakl. Tak 11 listopada będą wyglądały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Jeżowem. Organizatorzy przygotowali również wieczorne spotkanie przy ognisku i pokaz fajerwerków.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.30 przed Gminnym Centrum Kultury, gdzie zbiorą się delegacje i poczty sztandarowe. O 9.45 uczestnicy przejdą do kościoła parafialnego w asyście Orkiestry Dętej Gminy Jeżowe. Tam o godz. 10 odprawiona zostanie msza święta.

Po nabożeństwie zaplanowano przemarsz pod Pomnik Poległych i złożenie kwiatów. To jednak dopiero początek świętowania.

O godz. 15 w budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej na Zanawsiu odbędzie się akademia. W programie znalazły się występy uczniów szkoły muzycznej, koncert Grupy Wokalnej „AKORDIA” oraz inscenizacja „Dziadów” Adama Mickiewicza przygotowana przez grupę teatralną GCK Jeżowe.

Wieczorem, o godz. 18, uczestnicy spotkają się przy altanie w Parku Gminnym. Podczas Ognisk Niepodległości będzie można wspólnie zaśpiewać pieśni patriotyczne. Organizatorzy zapowiadają także pokaz fajerwerków.

Do udziału w obchodach zapraszają wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, dyrektor GCK Zbigniew Bednarz oraz dyrektor Samorządowej Szkoły Muzycznej Marek Sękiel.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stal pojedzie do Zielonej Góry zrehabilitować się za wpadkę z Sokołem
Stalowa Wola
Stal pojedzie do Zielonej Góry zrehabilitować się za wpadkę z Sokołem
Po zwycięstwo z DAP i awans do makroregionu!
Stalowa Wola
Po zwycięstwo z DAP i awans do makroregionu!
„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem
Plany budowy SMR w Stalowej Woli omawiane w Sejmie
Stalowa Wola
Plany budowy SMR w Stalowej Woli omawiane w Sejmie
Świąteczna akcja w Pysznicy. Każdy może zostać Mikołajem
Pysznica
Świąteczna akcja w Pysznicy. Każdy może zostać Mikołajem
Rok więzienia za stalking
Stalowa Wola
Rok więzienia za stalking
Jarocin zaprasza na obchody 11 listopada
Jarocin
Jarocin zaprasza na obchody 11 listopada
Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości. 14 lat więzienia za śmierć małżeństwa
Stalowa Wola
Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości. 14 lat więzienia za śmierć małżeństwa
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu