Obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości w powiecie stalowowolskim

W całym regionie zaplanowano bogaty program uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W Pysznicy, Radomyślu nad Sanem, Woli Rzeczyckiej, Zaleszanach, Zaklikowie i Bojanowie odbędą się msze święte, przemarsze, koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Oto szczegóły wydarzeń zaplanowanych na 11 listopada 2025 r.

PYSZNICA

  • 15:00 – Msza Święta za Ojczyznę w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy.

  • Po mszy – złożenie wieńców pod krzyżem na placu przykościelnym.

  • 16:15–16:30 – przemarsz i uroczyste podniesienie flagi państwowej przy pomniku św. Floriana, wspólne śpiewanie hymnu narodowego.

  • 16:40 – „Razem dla Ojczyzny” – ognisko i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem Orkiestry Dętej Domu Kultury w Pysznicy oraz Grupy Rekonstrukcyjnej „Wrzesień 1939”.

WOLA RZECZYCKA

V Ognisko Patriotyzmu organizowane przez Parafię Nawiedzenia NMP i Szczep Harcerski ZHP „Bieszczadnicy”.

  • 16:00 – rozpoczęcie obchodów na placu kościelnym, odśpiewanie hymnu i rozpalenie ogniska,

  • 16:10 – występ Orkiestry Oddziału Tureckiego,

  • 16:35 – program patriotyczny w wykonaniu harcerzy z Woli Rzeczyckiej,

  • 17:00 – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem Zbigniewa Wermińskiego,

  • 17:45 – zawiązanie kręgu patriotycznego.

RADOMYŚL NAD SANEM 

  • 8:30 – zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w Rzeczycy Długiej pod pomnikiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

  • 10:30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem.

  • 11:30 – przemarsz na Mały Rynek, odśpiewanie hymnu, wciągnięcie flagi na maszt i złożenie kwiatów pod "Pomnikiem poległych i zaginionych w czasie wojny światowej w 1914-1918 z Radomyśla".

  • 12:30 – przemarsz na Duży Rynek i złożenie kwiatów pod pomnikiem 100-lecia odzyskania niepodległości.

BOJANÓW

  • 16:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej Niepokalanej i uroczysty pochód na plac przy GOK-u w Bojanowie

  • 17:00 – program artystyczny „Niepodległa w sercach żywa”:

    • Uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”

    • Występy uczniów ze Szkół Podstawowych z gminy Bojanów

    • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Niepodległa w oczach młodych”

    • Występy dzieci uczęszczających na zajęcia muzyczne do GOK-u

    • Występ scholi z Bojanowa

    • Występ Zespołu Śpiewaczego Stanowianki

    • Wiersze w wykonaniu seniorów z Dziennego Domu „Senior+” w Maziarni

    • Koncert patriotyczny Kapeli Łęgowianie

  • 19:00 – wspólne śpiewanie pieśni „O mój Rozmarynie”.
    Dodatkowe atrakcje: ognisko patriotyczne, grochówka, herbata zimowa oraz akcja rejestracji dawców szpiku DKMS.

ZAKLIKÓW 

  • 10:15 – zbiórka przed budynkiem GOK w Zaklikowie:

  • przemarsz przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

  • przemówienie burmistrza Zaklikowa Dariusza Toczyskiego

  • złożenie wieńców przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego

  • program artystyczny

  • 11:00 – Msza Św. za Ojczyznę w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zaklikowie

  • 17:00 – VII Watra Niepodległościowa – wspólny śpiew pieśni patriotycznych przy harcerskim ognisku (park w Zaklikowie)

ZALESZANY

  • 11:00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Zaleszanach

  • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki

  • Przemarsz do Gminnego Ośrodka Kultury na część artystyczną przygotowaną przez PSP im. Św. Jana Pawła II w Skowierzynie

  • Występy zespołów tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach

  • Uroczystość uświetnią Gminna Orkiestra Dęta, Gwardia Narodowa im. T. Kościuszki z Majdan Zbydniowskiego, poczty sztandarowe szkół i OSP z Gminy Zaleszany

