Obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości w powiecie stalowowolskim

Oto szczegóły wydarzeń zaplanowanych na 11 listopada 2025 r.
PYSZNICA
15:00 – Msza Święta za Ojczyznę w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy.
Po mszy – złożenie wieńców pod krzyżem na placu przykościelnym.
16:15–16:30 – przemarsz i uroczyste podniesienie flagi państwowej przy pomniku św. Floriana, wspólne śpiewanie hymnu narodowego.
16:40 – „Razem dla Ojczyzny” – ognisko i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem Orkiestry Dętej Domu Kultury w Pysznicy oraz Grupy Rekonstrukcyjnej „Wrzesień 1939”.
WOLA RZECZYCKA
V Ognisko Patriotyzmu organizowane przez Parafię Nawiedzenia NMP i Szczep Harcerski ZHP „Bieszczadnicy”.
16:00 – rozpoczęcie obchodów na placu kościelnym, odśpiewanie hymnu i rozpalenie ogniska,
16:10 – występ Orkiestry Oddziału Tureckiego,
16:35 – program patriotyczny w wykonaniu harcerzy z Woli Rzeczyckiej,
17:00 – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z zespołem Zbigniewa Wermińskiego,
17:45 – zawiązanie kręgu patriotycznego.
RADOMYŚL NAD SANEM
8:30 – zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w Rzeczycy Długiej pod pomnikiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości.
10:30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem.
11:30 – przemarsz na Mały Rynek, odśpiewanie hymnu, wciągnięcie flagi na maszt i złożenie kwiatów pod "Pomnikiem poległych i zaginionych w czasie wojny światowej w 1914-1918 z Radomyśla".
12:30 – przemarsz na Duży Rynek i złożenie kwiatów pod pomnikiem 100-lecia odzyskania niepodległości.
BOJANÓW
16:00 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kaplicy Matki Bożej Niepokalanej i uroczysty pochód na plac przy GOK-u w Bojanowie
17:00 – program artystyczny „Niepodległa w sercach żywa”:
Uroczyste odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”
Występy uczniów ze Szkół Podstawowych z gminy Bojanów
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Niepodległa w oczach młodych”
Występy dzieci uczęszczających na zajęcia muzyczne do GOK-u
Występ scholi z Bojanowa
Występ Zespołu Śpiewaczego Stanowianki
Wiersze w wykonaniu seniorów z Dziennego Domu „Senior+” w Maziarni
Koncert patriotyczny Kapeli Łęgowianie
19:00 – wspólne śpiewanie pieśni „O mój Rozmarynie”.
Dodatkowe atrakcje: ognisko patriotyczne, grochówka, herbata zimowa oraz akcja rejestracji dawców szpiku DKMS.
ZAKLIKÓW
10:15 – zbiórka przed budynkiem GOK w Zaklikowie:
przemarsz przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego
przemówienie burmistrza Zaklikowa Dariusza Toczyskiego
złożenie wieńców przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
program artystyczny
11:00 – Msza Św. za Ojczyznę w kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zaklikowie
17:00 – VII Watra Niepodległościowa – wspólny śpiew pieśni patriotycznych przy harcerskim ognisku (park w Zaklikowie)
ZALESZANY
11:00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Zaleszanach
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
Przemarsz do Gminnego Ośrodka Kultury na część artystyczną przygotowaną przez PSP im. Św. Jana Pawła II w Skowierzynie
Występy zespołów tanecznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleszanach
Uroczystość uświetnią Gminna Orkiestra Dęta, Gwardia Narodowa im. T. Kościuszki z Majdan Zbydniowskiego, poczty sztandarowe szkół i OSP z Gminy Zaleszany
