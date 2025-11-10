Obchody 107. rocznicy odzyskania niepodległości w powiecie stalowowolskim

Oto szczegóły wydarzeń zaplanowanych na 11 listopada 2025 r.

16:40 – „ Razem dla Ojczyzny ” – ognisko i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z udziałem Orkiestry Dętej Domu Kultury w Pysznicy oraz Grupy Rekonstrukcyjnej „Wrzesień 1939”.

16:15–16:30 – przemarsz i uroczyste podniesienie flagi państwowej przy pomniku św. Floriana, wspólne śpiewanie hymnu narodowego.

Po mszy – złożenie wieńców pod krzyżem na placu przykościelnym.

15:00 – Msza Święta za Ojczyznę w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jana Chrzciciela w Pysznicy.

V Ognisko Patriotyzmu organizowane przez Parafię Nawiedzenia NMP i Szczep Harcerski ZHP „Bieszczadnicy”.

16:35 – program patriotyczny w wykonaniu harcerzy z Woli Rzeczyckiej,

16:00 – rozpoczęcie obchodów na placu kościelnym, odśpiewanie hymnu i rozpalenie ogniska,

8:30 – zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w Rzeczycy Długiej pod pomnikiem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

10:30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Matki Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem.

11:30 – przemarsz na Mały Rynek, odśpiewanie hymnu, wciągnięcie flagi na maszt i złożenie kwiatów pod "Pomnikiem poległych i zaginionych w czasie wojny światowej w 1914-1918 z Radomyśla".