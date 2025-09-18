O wybitnych Polakach z Anną Czerwińską-Rydel

Podczas spotkania dzieci mogły poznać imponujące historie postaci, które na stałe zapisały się na kartkach polskiej historii. Autorka, w przystępnym i angażujący sposób opowiadała o życiu i osiągnięciach Janusza Korczaka, Marii Skłodowskiej-Curie czy Stefana Banacha. Dzięki jej barwnym opowieściom, uczniowie mogli dostrzec w bohaterach książek nie tylko historyczne postacie, ale także wzorce do naśladowania.

Anna Czerwińska-Rydel, znana ze swojej pasji do muzyki i pedagogiki, zyskała uznanie dzięki niezwykłym biografiom wybitnych Polaków, pisanych z myślą o najmłodszych czytelnikach. Książki autorki pozwalają dzieciom na łatwe zrozumienie skomplikowanych życiorysów, co było widoczne podczas spotkania – pisarka z łatwością nawiązała kontakt z publicznością, wzbudzając jej zaangażowanie i ciekawość.

– To jest mój ulubiony temat – opowieści biograficzne o ciekawych, wielkich postaciach, ludziach z pasją. To główny nurt mojego pisania. Ciągle myślę o tym, że mówi się o tym za mało i że za mało dzieci zna te postacie, które rzeczywiście wpływają na cały świat - na nasze życie, na różne dzieciny – mówiła Anna Czerwińska-Rydel.

Na zakończenie spotkania wszyscy chętni mogli zakupić książek autorki i zdobyć autograf.

