O rodzinie zapisanej w obrazach. Nowy cykl wykładów w Nisku

W piątek, 25 września, Marcin Folta i Tomasz Żbik przyjrzą się motywowi rodziny w malarstwie różnych epok. Uczestnicy zobaczą, jak wraz z upływem czasu zmieniał się sposób przedstawiania rodzinnego życia i jak artyści za pomocą swoich dzieł opowiadali o człowieku, jego emocjach oraz miejscu w społeczeństwie.

Spotkanie zainauguruje cykl „Oto człowiek”, którego tematem będzie człowiek i sposób ukazywania jego egzystencji w sztuce. Kolejne wykłady mają łączyć historię i obyczajowość z anegdotami oraz refleksją nad dziełami i czasami, w których powstawały.

Pierwszy wykład odbędzie się 25 września o godz. 17.00 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. T. Kościuszki 1 w Nisku. Wstęp jest bezpłatny.