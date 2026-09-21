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Nisko 21 września 2026

O rodzinie zapisanej w obrazach. Nowy cykl wykładów w Nisku

Jak na przestrzeni wieków artyści przedstawiali rodzinę? Co obrazy mówią o relacjach między jej członkami, podziale ról, codzienności, bliskości, ale też pojawiających się napięciach? O tym będzie można posłuchać podczas pierwszego spotkania z nowego cyklu „Oto człowiek” w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W piątek, 25 września, Marcin Folta i Tomasz Żbik przyjrzą się motywowi rodziny w malarstwie różnych epok. Uczestnicy zobaczą, jak wraz z upływem czasu zmieniał się sposób przedstawiania rodzinnego życia i jak artyści za pomocą swoich dzieł opowiadali o człowieku, jego emocjach oraz miejscu w społeczeństwie.

Spotkanie zainauguruje cykl „Oto człowiek”, którego tematem będzie człowiek i sposób ukazywania jego egzystencji w sztuce. Kolejne wykłady mają łączyć historię i obyczajowość z anegdotami oraz refleksją nad dziełami i czasami, w których powstawały.

Pierwszy wykład odbędzie się 25 września o godz. 17.00 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. T. Kościuszki 1 w Nisku. Wstęp jest bezpłatny.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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