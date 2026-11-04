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Rudnik nad Sanem 4 listopada 2026

O przyszłości transportu autobusowego rozmawiali w Rudniku nad Sanem

Jak poprawić połączenia autobusowe i ułatwić mieszkańcom dojazd do pracy, szkół czy lekarza? O tym rozmawiali uczestnicy Forum Transportu, które 3 listopada odbyło się w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów z powiatów niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Forum zorganizowano z inicjatywy wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul, we współpracy z burmistrzem Rudnika nad Sanem Tadeuszem Handziakiem. W spotkaniu uczestniczył również poseł na Sejm RP Paweł Kowal.

Jednym z głównych tematów był Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych (FRPA), z którego samorządy mogą otrzymywać pieniądze na organizację połączeń autobusowych. Dzięki dofinansowaniu możliwe jest uruchamianie nowych linii, a także przywracanie połączeń, które wcześniej zostały zlikwidowane.

Podczas rozmów poruszono kwestie zasad przyznawania dopłat, kosztów przewozów oraz potrzeb komunikacyjnych poszczególnych gmin i powiatów. Samorządowcy zastanawiali się również, jak mogą współpracować przy organizacji transportu i ograniczać problem wykluczenia komunikacyjnego.

Przedstawione dane pokazują, że wsparcie dla przewozów autobusowych na Podkarpaciu w ostatnich latach znacząco wzrosło. W 2026 roku zakontraktowane środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wyniosły ponad 94,7 mln zł. Dla porównania, w 2021 roku było to około 1,54 mln zł.

Podczas forum zaprezentowano także informacje dotyczące wykorzystania funduszu w powiatach stalowowolskim i tarnobrzeskim.

Spotkanie w Rudniku nad Sanem było okazją do przedstawienia problemów, z jakimi mierzą się poszczególne samorządy. Chodzi przede wszystkim o dostępność autobusów w mniejszych miejscowościach, gdzie brak połączeń może utrudniać mieszkańcom codzienne funkcjonowanie i dostęp do podstawowych usług.

Organizatorzy podkreślają, że dobrze zorganizowany transport publiczny ma szczególne znaczenie dla osób, które nie mają własnego samochodu. Forum miało służyć wymianie doświadczeń i rozmowie o możliwościach poprawy komunikacji autobusowej w regionie.

Info i zdjęcia: UGiM Rudnik nad Sanem

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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