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Stalowa Wola 10 września 2026

O przyszłości miast i problemie wyludniania. Prezydent Nadbereżny z ważnym głosem w Karpaczu

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny uczestniczył w środę, 8 września, w XXXV Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Samorządowiec był jednym z uczestników panelu poświęconego problemowi wyludniania się gmin.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dyskusja „Dlaczego jedne gminy rosną, a inne się wyludniają?” dotyczyła m.in. odpływu mieszkańców, starzenia się lokalnych społeczności oraz tego, co mogą zrobić samorządy, aby zatrzymać mieszkańców i przyciągnąć nowych. Wśród poruszanych tematów znalazły się miejsca pracy, mieszkania, infrastruktura, komunikacja, edukacja i dostęp do usług.

Lucjusz Nadbereżny mówił o sytuacji Stalowej Woli i działaniach, które mają zwiększać atrakcyjność miasta dla młodych osób.

- Mimo iż diagnoza demograficzna jest jednoznaczna, nie można się poddawać, bo to jeszcze bardziej pogłębi i tak trudną sytuację, w której się znajdujemy. W odpowiedzi na ten stan rzeczy musimy skupić się na budowaniu miasta o profilu, który będzie atrakcyjny dla młodych, ambitnych ludzi. Oprócz kwestii gospodarczych i miejsc pracy ogromne znaczenie ma także jakość życia, tak aby móc konkurować z ofertą dużych ośrodków miejskich, które przyciągają młodych ludzi, a jednocześnie promować taki standard życia, w którym nie trzeba spędzać czasu w wielogodzinnych korkach. Mieszkania są jednym z najważniejszych elementów skutecznego programu demograficznego, co bardzo dobrze widzimy w Stalowej Woli po programie SIM. Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie ze strony ludzi młodych, ale także osób powracających z emigracji - podkreśla Lucjusz Nadbereżny, Prezydent Miasta Stalowej Woli.

W tegorocznej edycji XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu zaplanowano ponad 500 paneli, debat i innych wydarzeń. Jednym z głównych tematów spotkania są wyzwania związane ze zmianami gospodarczymi, społecznymi i demograficznymi.

Fot. Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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