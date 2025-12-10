Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. KPP Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 10 grudnia 2025

O ponad 80 km/h za dużo - kierowca zapłaci 5 tys. zł

W poniedziałkowy wieczór na ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali kierowcę opla, który jechał z prędkością 136 km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego. Za rażące naruszenie przepisów drogowych mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 5000 zł i 15 punktów karnych. Dodatkowo stracił prawo jazdy na trzy miesiące. To nie był jego pierwszy przypadek przekroczenia prędkości w ostatnim czasie.

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Pamiętajmy, że wsiadając za kierownicę odpowiadamy nie tylko za siebie, ale także za pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!
Stalowa Wola
Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!
W Parku Miejskim w Nisku pojawią się nowe urządzenia zabawowe
Nisko
W Parku Miejskim w Nisku pojawią się nowe urządzenia zabawowe
Św. Mikołaj odwiedził dzieci na Placu Wolności w Nisku
Nisko
Św. Mikołaj odwiedził dzieci na Placu Wolności w Nisku
MISTA Sp. z o.o. liderem dynamiki sprzedaży. Podkarpacka spółka zbrojeniowa z prestiżowym tytułem Złotej Setki Firm Podkarpacia
Stalowa Wola
MISTA Sp. z o.o. liderem dynamiki sprzedaży. Podkarpacka spółka zbrojeniowa z prestiżowym tytułem Złotej Setki Firm Podkarpacia
„Święta bez granic” w Muzeum COP
Stalowa Wola
„Święta bez granic” w Muzeum COP
Lasowiacka Msza Święta upamiętni historię kościoła św. Floriana
Stalowa Wola
Lasowiacka Msza Święta upamiętni historię kościoła św. Floriana
Nowe tory, perony i prędkości
Zaleszany
Nowe tory, perony i prędkości
Koncert Adwentowy w Stalowej Woli - Rozwadowie
Stalowa Wola
Koncert Adwentowy w Stalowej Woli - Rozwadowie
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu