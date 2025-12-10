O ponad 80 km/h za dużo - kierowca zapłaci 5 tys. zł

Za kierownicą siedział 21-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego. Za rażące naruszenie przepisów drogowych mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 5000 zł i 15 punktów karnych. Dodatkowo stracił prawo jazdy na trzy miesiące. To nie był jego pierwszy przypadek przekroczenia prędkości w ostatnim czasie.

Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Pamiętajmy, że wsiadając za kierownicę odpowiadamy nie tylko za siebie, ale także za pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.