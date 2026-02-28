Miesięcznik
Nisko 28 lutego 2026

O policyjnych czworonogach z najmłodszymi

W Niżańskim Centrum Kultury "Sokół" odbyło się wyjątkowe spotkanie profilaktyczne dla dzieci, poświęcone psom służbowym wykorzystywanym w Policji oraz zasadom bezpiecznego zachowania w kontakcie z czworonogami.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Podczas prelekcji Policjanci opowiedzieli najmłodszym o roli, jaką psy pełnią w służbie. Dzieci dowiedziały się, że specjalnie szkolone czworonogi pomagają m.in. w poszukiwaniu osób zaginionych, wykrywaniu narkotyków czy zabezpieczaniu imprez masowych. Funkcjonariusze wyjaśnili, jak wygląda proces szkolenia psa służbowego oraz jak buduje się relację przewodnika z psem.

Drugą część spotkania poświęcono zasadom bezpiecznego zachowania w kontaktach z obcymi psami. Policjanci przypomnieli, aby nie podchodzić do nieznanych zwierząt, nie drażnić psa oraz jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

Jak podczas każdego spotkania z najmłodszymi, mundurowi podkreślili również, jak ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych. Przypomnieli dzieciom, że noszenie odblasków – szczególnie po zmroku i poza terenem zabudowanym znacząco zwiększa ich widoczność na drodze i może zapobiec groźnym wypadkom. Na zakończenie funkcjonariusze rozdali uczestnikom elementy odblaskowe, zachęcając ich do codziennego używania.

Spotkanie miało charakter edukacyjny. Dzieci chętnie zadawały pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

