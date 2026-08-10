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Nisko 10 sierpnia 2026

„O Matmo!” z Centrum Nauki Kopernik

Miłośnicy nauki i matematycznych zagadek będą mieli okazję wziąć udział w wyjątkowych zajęciach przygotowanych przez Centrum Nauki Kopernik. Mobilne stanowiska edukacyjne „O Matmo!” już wkrótce pojawią się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie odbędzie się 11 i 12 sierpnia. Pierwszego dnia na odwiedzających czekać będą atrakcje w godz. 10-16, natomiast 12 sierpnia - w godz. 9-15.

„O Matmo!” to propozycja dla tych, którzy chcą przekonać się, że matematyka nie musi kojarzyć się wyłącznie z liczbami, wzorami i szkolną tablicą. Poprzez eksperymenty i zadania uczestnicy będą mogli samodzielnie odkrywać matematyczne zależności i sprawdzać, jak nauka działa w praktyce.

Wydarzenie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego eksperymentowania i naukowej zabawy.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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