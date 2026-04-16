O krok od oszustwa „na policjanta”

Do zdarzeń doszło we wtorek, 14 kwietnia. Jedna z kobiet mieszka w Stalowej Woli, druga na terenie gminy Pysznica. W obu przypadkach do seniorek zadzwoniła kobieta podająca się za funkcjonariuszkę policji. Oszustka przedstawiała różne, dramatyczne historie, mające skłonić rozmówczynie do przekazania pieniędzy.

W pierwszym przypadku rozmówczyni twierdziła, że syn kobiety spowodował wypadek drogowy i pilnie potrzebne są pieniądze na „polubowne” załatwienie sprawy. W drugim - że syn został oskarżony o usiłowanie zabójstwa po celowym potrąceniu pieszego samochodem.

Na szczęście obie mieszkanki zachowały czujność. Nie uwierzyły w przedstawione historie i natychmiast zakończyły rozmowy, nie przekazując żadnych pieniędzy.

Policja przypomina, by w takich sytuacjach zachować szczególną ostrożność. Oszuści często podszywają się pod członków rodziny, policjantów czy urzędników, a ich historie mogą się różnić - cel jest jednak zawsze ten sam: wyłudzenie pieniędzy.

Funkcjonariusze podkreślają, aby nigdy nie przekazywać gotówki osobom obcym i zawsze weryfikować otrzymane informacje, kontaktując się bezpośrednio z bliskimi lub odpowiednimi instytucjami.

Apel kierowany jest również do młodszych mieszkańców regionu. Warto rozmawiać z rodzicami, dziadkami i sąsiadami o metodach działania oszustów oraz uczulać ich, jak reagować w przypadku podejrzanych telefonów. Czasem wystarczy chwila ostrożności, by uchronić się przed utratą oszczędności życia.