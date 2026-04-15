Nowy zbiornik retencyjny „Kacze Doły” gotowy

- Bardzo często koncentrujemy się na rzeczach atrakcyjnych i widocznych, a za mało uwagi poświęcamy tym naprawdę ważnym - mówił prezydent. - To właśnie infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest kluczowa w obliczu zmian klimatycznych i gwałtownych opadów deszczu.
Jak zaznaczył, zbiornik nie ma charakteru rekreacyjnego. To obiekt techniczny, który będzie pełnił ważną rolę w systemie odprowadzania wód opadowych.
Koniec „dziury w ziemi”
Miejsce znane mieszkańcom przez lata jako zaniedbana „dziura w ziemi” przeszło gruntowną przemianę. Teren został oczyszczony z odpadów, pogłębiony i zabezpieczony.
- Zostały wywiezione tony śmieci. To miejsce było nie tylko nieestetyczne, ale i niebezpieczne- podkreślił Nadbereżny.
Dziś zbiornik może pomieścić nawet 42 tys. metrów sześciennych wody – około 22 tys. w normalnych warunkach i dodatkowe 20 tys. w sytuacjach kryzysowych. Maksymalna głębokość przekracza 7 metrów.
Odpowiedź na duże ulewy
Inwestycja jest częścią większego projektu adaptacji miasta do zmian klimatu. Jak wyjaśniał prezydent, aż 70 proc. powierzchni Stalowej Woli odprowadzane jest jednym systemem kanalizacji deszczowej.
- Przy nagłych opadach nasza kanalizacja jest bardzo mocno obciążona. Tego układu nie da się już zmienić, dlatego rozbudowujemy system retencji - mówił.
Koszt modernizacji zbiornika wyniósł ponad 4,26 mln zł, z czego większość pokryły środki unijne.
Jak działa system?
Zbiornik „Kacze Doły” to jeden z elementów większej układanki. Jego zadaniem jest czasowe zatrzymywanie nadmiaru wody i odciążanie kanalizacji. Wody nie płyną od razu do Sanu, tylko są zatrzymywane w zbiornikach. Dzięki temu nie dochodzi do cofki w kanalizacji i zalewania miasta. Dodatkowo zastosowano separatory, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń, zanim trafi do zbiornika.
Jak mówił naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji i Transportu Sylwester Piechota, zbiornik pomoże przede wszystkim w rejonie ulic Przemysłowej Bocznej, gdzie podczas ulew dochodziło do podtopień.
- Do tego miejsca spływały wody z dwóch dużych kolektorów. W czasie intensywnych opadów stary blokował nowy i woda nie miała gdzie odpłynąć. W efekcie zalewało okolicę - wyjaśniał.
Teraz nadmiar wody trafi do zbiornika, co ma zapobiec takim sytuacjom.
Kolejne inwestycje już ruszają
Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapowiedział, że modernizacja zbiornika „Kacze Doły” to tylko jeden z elementów większego planu przebudowy systemu gospodarowania wodą deszczową w mieście.
Już teraz ruszają kolejne prace - m.in. budowa kolektora deszczowego w ulicy Niezłomnych, gdzie często dochodziło do zalewania jezdni i posesji. Inwestycja ma potrwać około pół roku.
W planach jest także budowa kolejnego otwartego zbiornika retencyjnego, a docelowo trzeciego - wyposażonego w system oczyszczania i ponownego wykorzystania wody.
- Ta woda będzie mogła służyć do podlewania zieleni, oczyszczania i schładzania miasta - zapowiadał prezydent.
To jednak nie wszystko. Miasto przygotowało również nowy wniosek o dofinansowanie obejmujący kolejne zadania. Wśród nich są m.in. projekty „odbetonowania” przestrzeni, tworzenia terenów zielonych i likwidacji tzw. miejskich wysp ciepła.
Największe zmiany mają objąć centrum - okolice placu przy kościele św. Floriana oraz przestrzeń między ulicami Jana Pawła II, Popiełuszki i Okulickiego. Planowane są tam nowe nasadzenia, przebudowa przestrzeni i poprawa retencji wód opadowych.
Łącznie trzy projekty związane z adaptacją do zmian klimatu mogą być warte nawet około 100 mln zł.
- To systemowa zmiana, która ma sprawić, że miasto będzie bardziej odporne na ulewy i wysokie temperatury - podkreślił Nadbereżny.
Ważne: to nie miejsce do rekreacji
Na koniec władze miasta przypomniały, że zbiornik jest obiektem technicznym i nie można z niego korzystać rekreacyjnie.
- Nie ma możliwości kąpieli ani wędkowania. Zbiornik będzie ogrodzony i monitorowany - podkreślił prezydent.
