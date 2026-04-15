Nowy zbiornik retencyjny „Kacze Doły” gotowy

Zmodernizowany zbiornik retencyjny „Kacze Doły” oficjalnie został oddany do użytku. Podczas konferencji prasowej prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny podkreślał, że to inwestycja kluczowa dla bezpieczeństwa miasta, choć na co dzień mało widowiskowa.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Bardzo często koncentrujemy się na rzeczach atrakcyjnych i widocznych, a za mało uwagi poświęcamy tym naprawdę ważnym - mówił prezydent. - To właśnie infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest kluczowa w obliczu zmian klimatycznych i gwałtownych opadów deszczu.

Jak zaznaczył, zbiornik nie ma charakteru rekreacyjnego. To obiekt techniczny, który będzie pełnił ważną rolę w systemie odprowadzania wód opadowych.

Koniec „dziury w ziemi”

Miejsce znane mieszkańcom przez lata jako zaniedbana „dziura w ziemi” przeszło gruntowną przemianę. Teren został oczyszczony z odpadów, pogłębiony i zabezpieczony.

- Zostały wywiezione tony śmieci. To miejsce było nie tylko nieestetyczne, ale i niebezpieczne- podkreślił Nadbereżny.

Dziś zbiornik może pomieścić nawet 42 tys. metrów sześciennych wody – około 22 tys. w normalnych warunkach i dodatkowe 20 tys. w sytuacjach kryzysowych. Maksymalna głębokość przekracza 7 metrów.

Odpowiedź na duże ulewy

Inwestycja jest częścią większego projektu adaptacji miasta do zmian klimatu. Jak wyjaśniał prezydent, aż 70 proc. powierzchni Stalowej Woli odprowadzane jest jednym systemem kanalizacji deszczowej.

- Przy nagłych opadach nasza kanalizacja jest bardzo mocno obciążona. Tego układu nie da się już zmienić, dlatego rozbudowujemy system retencji - mówił.

Koszt modernizacji zbiornika wyniósł ponad 4,26 mln zł, z czego większość pokryły środki unijne.

Jak działa system?

Zbiornik „Kacze Doły” to jeden z elementów większej układanki. Jego zadaniem jest czasowe zatrzymywanie nadmiaru wody i odciążanie kanalizacji. Wody nie płyną od razu do Sanu, tylko są zatrzymywane w zbiornikach. Dzięki temu nie dochodzi do cofki w kanalizacji i zalewania miasta. Dodatkowo zastosowano separatory, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń, zanim trafi do zbiornika.

Jak mówił naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji i Transportu Sylwester Piechota, zbiornik pomoże przede wszystkim w rejonie ulic Przemysłowej Bocznej, gdzie podczas ulew dochodziło do podtopień.

- Do tego miejsca spływały wody z dwóch dużych kolektorów. W czasie intensywnych opadów stary blokował nowy i woda nie miała gdzie odpłynąć. W efekcie zalewało okolicę - wyjaśniał.

Teraz nadmiar wody trafi do zbiornika, co ma zapobiec takim sytuacjom.

Kolejne inwestycje już ruszają

Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapowiedział, że modernizacja zbiornika „Kacze Doły” to tylko jeden z elementów większego planu przebudowy systemu gospodarowania wodą deszczową w mieście.

Już teraz ruszają kolejne prace - m.in. budowa kolektora deszczowego w ulicy Niezłomnych, gdzie często dochodziło do zalewania jezdni i posesji. Inwestycja ma potrwać około pół roku.

W planach jest także budowa kolejnego otwartego zbiornika retencyjnego, a docelowo trzeciego - wyposażonego w system oczyszczania i ponownego wykorzystania wody.

- Ta woda będzie mogła służyć do podlewania zieleni, oczyszczania i schładzania miasta - zapowiadał prezydent.

To jednak nie wszystko. Miasto przygotowało również nowy wniosek o dofinansowanie obejmujący kolejne zadania. Wśród nich są m.in. projekty „odbetonowania” przestrzeni, tworzenia terenów zielonych i likwidacji tzw. miejskich wysp ciepła.

Największe zmiany mają objąć centrum - okolice placu przy kościele św. Floriana oraz przestrzeń między ulicami Jana Pawła II, Popiełuszki i Okulickiego. Planowane są tam nowe nasadzenia, przebudowa przestrzeni i poprawa retencji wód opadowych.

Łącznie trzy projekty związane z adaptacją do zmian klimatu mogą być warte nawet około 100 mln zł.

- To systemowa zmiana, która ma sprawić, że miasto będzie bardziej odporne na ulewy i wysokie temperatury - podkreślił Nadbereżny.

Ważne: to nie miejsce do rekreacji

Na koniec władze miasta przypomniały, że zbiornik jest obiektem technicznym i nie można z niego korzystać rekreacyjnie.

- Nie ma możliwości kąpieli ani wędkowania. Zbiornik będzie ogrodzony i monitorowany - podkreślił prezydent.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

