Nowy zbiornik retencyjny „Kacze Doły” gotowy

- Bardzo często koncentrujemy się na rzeczach atrakcyjnych i widocznych, a za mało uwagi poświęcamy tym naprawdę ważnym - mówił prezydent. - To właśnie infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest kluczowa w obliczu zmian klimatycznych i gwałtownych opadów deszczu.

Jak zaznaczył, zbiornik nie ma charakteru rekreacyjnego. To obiekt techniczny, który będzie pełnił ważną rolę w systemie odprowadzania wód opadowych.

Koniec „dziury w ziemi”

Miejsce znane mieszkańcom przez lata jako zaniedbana „dziura w ziemi” przeszło gruntowną przemianę. Teren został oczyszczony z odpadów, pogłębiony i zabezpieczony.

- Zostały wywiezione tony śmieci. To miejsce było nie tylko nieestetyczne, ale i niebezpieczne- podkreślił Nadbereżny.

Dziś zbiornik może pomieścić nawet 42 tys. metrów sześciennych wody – około 22 tys. w normalnych warunkach i dodatkowe 20 tys. w sytuacjach kryzysowych. Maksymalna głębokość przekracza 7 metrów.

Odpowiedź na duże ulewy

Inwestycja jest częścią większego projektu adaptacji miasta do zmian klimatu. Jak wyjaśniał prezydent, aż 70 proc. powierzchni Stalowej Woli odprowadzane jest jednym systemem kanalizacji deszczowej.

- Przy nagłych opadach nasza kanalizacja jest bardzo mocno obciążona. Tego układu nie da się już zmienić, dlatego rozbudowujemy system retencji - mówił.

Koszt modernizacji zbiornika wyniósł ponad 4,26 mln zł, z czego większość pokryły środki unijne.

Jak działa system?

Zbiornik „Kacze Doły” to jeden z elementów większej układanki. Jego zadaniem jest czasowe zatrzymywanie nadmiaru wody i odciążanie kanalizacji. Wody nie płyną od razu do Sanu, tylko są zatrzymywane w zbiornikach. Dzięki temu nie dochodzi do cofki w kanalizacji i zalewania miasta. Dodatkowo zastosowano separatory, które oczyszczają wodę z zanieczyszczeń, zanim trafi do zbiornika.

Jak mówił naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji i Transportu Sylwester Piechota, zbiornik pomoże przede wszystkim w rejonie ulic Przemysłowej Bocznej, gdzie podczas ulew dochodziło do podtopień.

- Do tego miejsca spływały wody z dwóch dużych kolektorów. W czasie intensywnych opadów stary blokował nowy i woda nie miała gdzie odpłynąć. W efekcie zalewało okolicę - wyjaśniał.

Teraz nadmiar wody trafi do zbiornika, co ma zapobiec takim sytuacjom.

Kolejne inwestycje już ruszają

Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapowiedział, że modernizacja zbiornika „Kacze Doły” to tylko jeden z elementów większego planu przebudowy systemu gospodarowania wodą deszczową w mieście.

Już teraz ruszają kolejne prace - m.in. budowa kolektora deszczowego w ulicy Niezłomnych, gdzie często dochodziło do zalewania jezdni i posesji. Inwestycja ma potrwać około pół roku.

W planach jest także budowa kolejnego otwartego zbiornika retencyjnego, a docelowo trzeciego - wyposażonego w system oczyszczania i ponownego wykorzystania wody.

- Ta woda będzie mogła służyć do podlewania zieleni, oczyszczania i schładzania miasta - zapowiadał prezydent.

To jednak nie wszystko. Miasto przygotowało również nowy wniosek o dofinansowanie obejmujący kolejne zadania. Wśród nich są m.in. projekty „odbetonowania” przestrzeni, tworzenia terenów zielonych i likwidacji tzw. miejskich wysp ciepła.

Największe zmiany mają objąć centrum - okolice placu przy kościele św. Floriana oraz przestrzeń między ulicami Jana Pawła II, Popiełuszki i Okulickiego. Planowane są tam nowe nasadzenia, przebudowa przestrzeni i poprawa retencji wód opadowych.

Łącznie trzy projekty związane z adaptacją do zmian klimatu mogą być warte nawet około 100 mln zł.

- To systemowa zmiana, która ma sprawić, że miasto będzie bardziej odporne na ulewy i wysokie temperatury - podkreślił Nadbereżny.

Ważne: to nie miejsce do rekreacji

Na koniec władze miasta przypomniały, że zbiornik jest obiektem technicznym i nie można z niego korzystać rekreacyjnie.

- Nie ma możliwości kąpieli ani wędkowania. Zbiornik będzie ogrodzony i monitorowany - podkreślił prezydent.