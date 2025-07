Nowy szef neurologii w stalowowolskim szpitalu

– Tu odbywałem staż podyplomowy, tu rozpocząłem specjalizację i tu – na Oddziale Neurologii uzyskałem tytuł specjalisty. Cała moja kariera zawodowa jest związana z tym szpitalem i z tym oddziałem – mówi nowy szef oddziału.

Oddział, którym kieruje, zajmuje się m.in. leczeniem udarów mózgu, napadów padaczkowych i krwotoków, a także diagnozowaniem i leczeniem chorób przewlekłych, takich jak stwardnienie rozsiane czy miastenia. Rocznie trafia tu około 1400 pacjentów.

– Tak szerokie działanie naszego oddziału jest możliwe dzięki doświadczonemu zespołowi, jakim dysponujemy, ale również dzięki rozbudowanej diagnostyce w naszym szpitalu... Pod tym względem w naszym szpitalu mamy jeden z najbardziej doświadczonych zespołów w skali całego Podkarpacia. Na kilkanaście szpitali w województwie, więcej od nas przyjmuje tylko Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – podkreśla dr Cisłak.

Szpital w Stalowej Woli osiąga bardzo dobre wyniki w szybkim kierowaniu pacjentów z udarem na specjalistyczne leczenie do Rzeszowa. Czas ma tu ogromne znaczenie.

– To świadczy o tym, jak szybko potrafimy reagować. To zasługa zarówno zespołów ratownictwa medycznego, personelu SOR-u, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz oczywiście zespołu Oddziału Udarowego... Trombektomię stosuje się, gdy skrzeplina w naczyniu jest bardzo duża, lub efektu nie przyniesie wykonana przez nas wcześniej tromboliza – tłumaczy dyrektor szpitala, Beata Barcicka-Kłosowska, która sama jest neurologiem.

Oddział prowadzi także programy lekowe dla osób z przewlekłymi chorobami układu nerwowego.

– Prowadzimy programy lekowe, które w wielu przypadkach ze świetnym skutkiem pomagają żyć i dobrze funkcjonować pacjentom z bardzo poważnymi chorobami, takimi jak choćby stwardnienie rozsiane – mówi Piotr Cisłak.

W 2023 roku do oddziału dołączył także Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej z 12 łóżkami. Pacjenci mają tam zapewnioną opiekę zespołu specjalistów – od lekarzy, przez logopedów, po fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych. Celem jest powrót do jak największej samodzielności, a czasem nawet do pracy zawodowej.

– Jesteśmy dumni z naszego Oddziału... Jego istnienie i tak prężne funkcjonowanie jest niezmiernie ważne dla mieszkańców Stalowej Woli, całego powiatu, a także północnej części województwa... Bardzo dziękuję dotychczasowemu lekarzowi kierującemu – pani Agnieszce Janiszewskiej, a Piotrowi Cisłakowi gratuluję. Jestem spokojna o oddział, ponieważ wiem, że jest zarówno doświadczonym i dobrym lekarzem, jak i sprawnym organizatorem – dodaje dyrektor Barcicka-Kłosowska.