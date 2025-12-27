Miesięcznik
Jeżowe 27 grudnia 2025

Nowy standard bezpieczeństwa w Jeżowem

Posterunek Policji w Jeżowem przeszedł gruntowną modernizację, która znacząco poprawiła warunki pracy funkcjonariuszy i komfort obsługi mieszkańców gminy. Prace objęły m.in. remont elewacji, schodów oraz utwardzenie terenu wokół budynku, a także unowocześnienie infrastruktury i podniesienie standardów bezpieczeństwa.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Modernizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu gminy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Współpraca samorządu z policją po raz kolejny pokazała, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Podczas uroczystego podsumowania inwestycji funkcjonariusze podziękowali przedstawicielom gminy za wsparcie, przekazując symboliczny pamiątkowy ryngraf.

Zmodernizowany posterunek to nie tylko lepsze warunki pracy dla policjantów, ale także wyraźny sygnał, że bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jeżowe jest priorytetem.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

