Nowy standard bezpieczeństwa w Jeżowem

Modernizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu gminy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Współpraca samorządu z policją po raz kolejny pokazała, jak ważne jest wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Podczas uroczystego podsumowania inwestycji funkcjonariusze podziękowali przedstawicielom gminy za wsparcie, przekazując symboliczny pamiątkowy ryngraf.

Zmodernizowany posterunek to nie tylko lepsze warunki pracy dla policjantów, ale także wyraźny sygnał, że bezpieczeństwo mieszkańców gminy Jeżowe jest priorytetem.