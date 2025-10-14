Miesięcznik
Stalowa Wola 14 października 2025

Nowy sprzęt i plan schronu dla Stalowej Woli

Miasto Stalowa Wola otrzymało 3,9 mln złotych dofinansowania na rozwój systemu obrony cywilnej i działań kryzysowych. Całkowita wartość inwestycji to 4,9 mln złotych. O szczegółach przedsięwzięcia poinformował podczas konferencji prezydent Lucjusz Nadbereżny.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak wyjaśnił prezydent, środki te pozwolą na znaczące wzmocnienie miejskiego systemu bezpieczeństwa i reagowania kryzysowego.

- Miasto Stalowa Wola zakupi samochód ciężarowy typu „hakowiec” z systemem dwóch mobilnych cystern – jedną o pojemności 5 tysięcy litrów na wodę pitną oraz drugą do przewożenia paliwa. Będzie on współpracował z nowymi agregatami prądotwórczymi, które zapewnią zasilanie infrastruktury krytycznej, w tym stacji uzdatniania wody - poinformował Lucjusz Nadbereżny.

W ramach projektu zakupionych zostanie kilkanaście generatorów prądu - największy o mocy 350 kVA, a także 250, 125, 100 kVA i mniejsze, mobilne stacje kryzysowe wyposażone w oświetlenie, agregaty, pompy i kompresory.

Miasto planuje również zakup trzech quadów - jednego na potrzeby służb miejskich, a dwóch dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Quady będą wyposażone w przyczepy do transportu osób poszkodowanych. W ramach projektu przewidziano także namioty modułowe, systemy łączności, a także sprzęt wspierający działania humanitarne i logistyczne, w tym chłodnię i wózek widłowy. Sprzęt ten ma wspierać współpracę miasta z organizacjami takimi jak Polski Komitet Pomocy Społecznej i Polski Czerwony Krzyż w zakresie zapewnienia żywności i pomocy mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych.

Dokumentacja pod budowę schronu

Z uwagi na krótki czas na realizację i rozliczenie projektu - do końca grudnia 2025 roku - miasto nie mogło zrealizować zadań budowlanych. Zdecydowano się więc na przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej z ekspertyzą dla przyszłego obiektu schronowego.

- Ze względu na krótki czas realizacji nie była możliwa realizacja zadań o charakterze budowlanym. Zdecydowaliśmy się na opracowanie dokumentacji, ponieważ jednym z najważniejszych zadań na kolejne lata będzie budowa obiektu podwójnego przeznaczenia - na co dzień jako parkingu podziemnego, wielopoziomowego, a w sytuacji zagrożenia jako miejsca schronienia. Wskazaliśmy działkę przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej, pomiędzy ulicami Jana Pawła II, KEN a wewnętrzną KEN i Floriańską - wyjaśnił prezydent Nadbereżny.

Jak dodał, projekt techniczny i pozyskanie środków na budowę planowane są na rok 2026.

- Pod względem usytuowania są to głównie rejony ulic Wyszyńskiego i Popiełuszki, gdzie starsza zabudowa z lat 50. posiada piwnice o charakterze schronowym. W nowej części miasta, w zabudowie wielorodzinnej, takich obiektów nie ma, dlatego lokalizacja przy ulicy KEN jest pierwszym krokiem. To będzie pierwszy taki obiekt w Stalowej Woli, a w przyszłości planujemy kolejne - zapowiedział prezydent.

Edukacja i bezpieczeństwo mieszkańców

Elementem projektu jest również rozwój działań edukacyjnych. W przyszłym roku ma powstać poradnik bezpieczeństwa, dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i na stronie internetowej miasta. Zawierać będzie m.in. mapę schronów w Stalowej Woli.

Obecnie mieszkańcy mogą korzystać z aplikacji „Schrony”, w której można wyszukać Stalową Wolę. Jak zaznaczył prezydent, aplikacja wymaga aktualizacji po przeprowadzonej przez straż pożarną inwentaryzacji obiektów.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Stalowa Wola staje się jednym z najlepiej przygotowanych miast regionu w zakresie obrony cywilnej i reagowania kryzysowego. Jak podkreślił prezydent Nadbereżny, to inwestycja nie tylko w sprzęt, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo mieszkańców.

