mzk
Stalowa Wola 31 stycznia 2026

Nowy sprzęt dla szkół i służb w Powiecie Stalowowolskim

30 stycznia Powiat Stalowowolski przekazał szkołom oraz instytucjom sprzęt przeznaczony do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakupy zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Podkarpackiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Łączna wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 1,88 mln zł, z czego 1,51 mln zł stanowiło dofinansowanie z programu OLiOC, a 370 tys. zł pochodziło z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

Część sprzętu, w tym wózek widłowy, namiot pneumatyczny, łóżka polowe, agregaty prądotwórcze, osuszacze powietrza oraz plandeki do zabezpieczania dachów, pozostaje w magazynie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i będzie wykorzystywana w sytuacjach kryzysowych.

Pozostałe wyposażenie trafiło do szkół ponadpodstawowych prowadzących klasy mundurowe. Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego otrzymał defibrylator AED ZOLL AED 3, zestaw fantomów szkoleniowych Prestan Manekin Family Pack oraz defibrylator ćwiczebny ZOLL AED Plus Trainer 2.

Do Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki przekazano zestaw fantomów Prestan Manekin Family Pack, defibrylator ćwiczebny ZOLL AED Plus Trainer 2, nosze ewakuacyjne, materiały opatrunkowe (szyny Kramera, zestaw rurek krtaniowych, autostrzykawkę treningową, opatrunek izraelski, apteczkę), modułowy plecak ratowniczy R1 PRO - Traumakit, kamizelkę ACTFAST do nauki postępowania przy zadławieniach oraz zestaw do pozoracji ran.

Sprzęt dyrektorom szkół przekazał wicestarosta Stanisław Sobieraj, podkreślając znaczenie systematycznego doposażania placówek przygotowujących młodzież do działań ratowniczych i udzielania pierwszej pomocy.

Dodatkowo część wyposażenia została użyczona Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli - do placówki trafiły łóżka szpitalne, aparaty EKG i USG, zestaw pomp infuzyjnych oraz defibrylator przenośny, co wzmocni zaplecze medyczne szpitala.

Fot. www.stalowowolski.pl

