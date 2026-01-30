Nowy sprzęt dla służb ratowniczych w Gminie Bojanów

Celem projektu było wyposażenie jednostek odpowiedzialnych za reagowanie w sytuacjach kryzysowych, co pozwoli na szybsze, skuteczniejsze i lepiej skoordynowane działania ratownicze podczas klęsk żywiołowych, awarii infrastruktury czy przerw w dostawach energii elektrycznej.

W ramach zadania zakupiono m.in.: agregat prądotwórczy 80 KW z rozdzielniami prądu i przedłużaczami, trzy motopompy do brudnej wody z wężami i smokami pływającymi, traktor z ładowaczem czołowym wyposażony w widły paletowe, łyżkę i pług, dziesięć dużych plandek zabezpieczających, trzy pilarki spalinowe oraz kompletne zestawy ubrań specjalnych, hełmów, obuwia i rękawic strażackich dla jedenastu ratowników.

Całkowita wartość zadania wyniosła 714 438,55 zł, z czego 571 550,84 zł pochodziło z dofinansowania z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Zakupiony sprzęt trafi do jednostek ratowniczych działających na terenie gminy i będzie służył wszystkim mieszkańcom, podnosząc poziom bezpieczeństwa i gotowość służb do działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Termin realizacji zadania przypadał na 31 grudnia 2025 roku.

To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa ludności w Gminie Bojanów, a pozyskane wyposażenie pozwoli strażakom i ratownikom skuteczniej reagować na zagrożenia.