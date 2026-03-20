Nowy sprzęt dla OSP w powiecie niżańskim

Zakupione zestawy pochodzą z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026. Całkowita wartość sprzętu to 73 255 zł, z czego 80 proc. sfinansowała dotacja Wojewody Podkarpackiego, a 20 proc. wkład własny powiatu.

Nowe pompy trafiły do jednostek OSP ze wszystkich gmin powiatu: Zarzecze, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Cholewiana Góra, Krzeszów, Harasiuki i Domostawa. Sprzęt przekazano w formie umów użyczenia.

W uroczystości udział wzięli m.in. starosta niżański Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka oraz zastępca komendanta PSP w Nisku st. bryg. Ireneusz Szewczyk.

Nowe wyposażenie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i poprawić skuteczność działań ratowniczych w całym powiecie.