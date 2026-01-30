Miesięcznik
Nowy sprzęt dla jednostek OSP w gminie Radomyśl nad Sanem

Podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Oddziału Gminnego Z OSP RP w urzędzie gminy w Radomyślu nad Sanem, Wójt Gminy Jan Pyrkosz podpisał umowy użyczenia nowego sprzętu z przedstawicielami gminnych jednostek OSP. Wyposażenie zostało zakupione w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dzięki dotacji pozyskanej przez gminę w wysokości 525 tys. zł, jednostki zostały doposażone w sprzęt podnoszący poziom bezpieczeństwa i gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych. Zakupiono m.in.:

  • osuszacze i pompy do wody czystej i zanieczyszczonej,

  • najaśnice i nagrzewnice,

  • indywidualny sprzęt ochronny (hełmy, buty strażackie, rękawice),

  • przenośne radiotelefony,

  • łódź ratowniczą.

Sprzęt trafi do jednostek OSP w Chwałowicach, Antoniowie, Radomyślu nad Sanem, Dąbrowie Rzeczyckiej, Rzeczycy Okrągłej i Rzeczycy Długiej. Umowy na jego przekazanie podpisali wójt gminy i przedstawiciele jednostek.

Dodatkowo zakupiono wyposażenie dla gminnego magazynu obrony cywilnej, m.in.: cysternę do wody pitnej, pompę odsysającą wodę, agregat prądotwórczy na przyczepce, osuszacze powietrza i nagrzewnice.

Całkowita wartość inwestycji to 661 tys. zł, z czego dotacja stanowi 525 tys. zł, a brakującą kwotę pokryła gmina.

Nowy sprzęt pozwoli strażakom jeszcze skuteczniej reagować w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie, intensywne zjawiska atmosferyczne czy awarie infrastruktury, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy.

Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu