Nowy sezon, nowe wyzwania! Prezentacja piłkarskiej Stali Stalowa Wola 2025/26

Wcześniej o godzinie 17 w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej odprawiona została Msza Święta w intencji klubu oraz całej społeczności Stali Stalowa Wola, w której uczestniczyli piłkarze, sztab trenerski, działacze oraz kibice, a o godzinie 19.38 - symboliczna godzina nawiązującą do roku powstania klubu - „zielono-czarna” ekipa zaprezentowała się na scenie obok Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Okulickiego.

Rozpoczęła się ona odśpiewaniem „Sztandaru” - hymnu Kibiców Stali "Sztandar, który wykonał jego autor, Norbert Sienkiewicz z zespołem The Cranked. Za perkusją zasiadł kierownik drużyny, legendarny bramkarz Stalówki”, Tomasz Wietecha. Przypomnijmy, że utwór został napisany przed 22 laty, ale premierę miał dopiero w listopadzie 2024 roku, przed meczem Stali z Wisłą Kraków.

Po hymnie, prowadzący plenerową prezentację „Stalówki”, rzecznik prasowy Klubu, Kacper Hajdo zaprosił na scenę prezesa Stali PSA, Marcina Łopatkę. Sternik zielono-czarnych” podziękował kibicom za przybycie, a dyrektorowi sportowemu, Jakubowi Kowalskiemu i trenerowi Marcinowi Płusce za ogrom pracy, jaką wykonują w okresie przygotowawczym.

– Zrobiliście kawał dobrej roboty. Mamy świetną drużynę. To będzie zespół, którym w każdym meczu podejmie walkę, który będzie grał z poświęceniem i oddaniem - mówił prezes Łopatka.Po prezesi pojawił się na scenie cały sztab szkoleniowy Stali Stalowa Wola na sezon 2025/26 na czele z pierwszym trenerem, Marcinem Płuską. Także on zapewniał, że zespół, który został zbudowany tego lata będzie w każdym meczu walczył pełne 90 minut.

– Dziękujemy kibicom za tak liczne przybycie na prezentację naszej drużyny. To dla nas jasny sygnał, że wierzycie w nasz zespół, że macie Stal w swoim sercu. Za nami krótki, ale intensywny okres przygotowawczy. Przed nami nowy sezon, nowi piłkarze, nowa drużyna i budowanie nowej tożsamości. Z naszej strony, zarówno ja, jak i cały sztab szkoleniowy możemy wam obiecać jedno: będziemy walczyć o każdy centymetr boiska, od pierwszej do ostatniej sekundy każdego spotkania. A was proszę, żebyście zawsze byli z drużyną. W domu i na wyjazdach. Zrobimy wszystko, abyście mogli utożsamiać się z tą drużyną i być z niej dumni - mówił Marcin Płuska.

Po przemówieniach odbyła się prezentacja drużyny. Na sceny wychodzili piłkarze poszczególnych formacji.