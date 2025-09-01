Nowy rok szkolny w Stalowej Woli. Uczniowie wrócili do klas

Dzwonek na nową przygodę
Rozpoczęcie roku szkolnego to zawsze wyjątkowy moment – zarówno dla uczniów, jak i rodziców czy nauczycieli. W wielu szkołach odbyły się uroczyste apele, podczas których odśpiewano hymn, wprowadzono sztandary i zabrzmiały pierwsze życzenia na nowy rok nauki. Najwięcej emocji towarzyszyło najmłodszym, którzy po raz pierwszy przekroczyli szkolne progi – ich przygoda dopiero się zaczyna.
Przerwy i dni wolne w kalendarzu
Choć rok szkolny dopiero się zaczyna, wielu uczniów i rodziców już zerka w stronę kalendarza, by sprawdzić, kiedy zaplanowano wolne dni i przerwy. Oto najważniejsze daty:
-
14 października (wtorek) – Dzień Edukacji Narodowej.
-
11 listopada (wtorek) – Święto Niepodległości.
-
22–31 grudnia 2025 r. – zimowa przerwa świąteczna.
-
1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok.
-
6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli.
-
16 lutego – 1 marca 2026 r. – ferie zimowe w woj. podkarpackim.
-
2–7 kwietnia 2026 r. – wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc).
-
1–3 maja 2026 r. – majówka.
-
4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało.
Do tego każda szkoła może wyznaczyć dodatkowe dni wolne (np. na egzaminy, rekolekcje czy rady pedagogiczne).
Nauka i odpoczynek w równowadze
Nowy rok szkolny to nie tylko podręczniki, klasówki i kartkówki. To także nowe przyjaźnie, wycieczki i wspólne szkolne przygody. A kalendarz tak zaplanowano, by między kolejnymi etapami nauki znalazł się czas na odpoczynek i regenerację.
Tak Stalowa Wola wchodzi w rok szkolny 2025/2026 – z uśmiechem uczniów, radością pierwszoklasistów i planem, który pozwoli łączyć naukę z chwilami wytchnienia.
Fotorelacja z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w PSP nr 9 w Stalowej Woli.
