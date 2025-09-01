Miesięcznik
Stalowa Wola 1 września 2025

Nowy rok szkolny w Stalowej Woli. Uczniowie wrócili do klas

Poniedziałek, 1 września, to dzień pełen emocji dla tysięcy uczniów ze Stalowej Woli. Do miejskich szkół podstawowych wróciło ponad cztery tysiące dzieci, a blisko pięć tysięcy młodych ludzi rozpoczęło naukę w szkołach średnich

avatar
Mama na etacie

Freelancer

Dzwonek na nową przygodę

Rozpoczęcie roku szkolnego to zawsze wyjątkowy moment – zarówno dla uczniów, jak i rodziców czy nauczycieli. W wielu szkołach odbyły się uroczyste apele, podczas których odśpiewano hymn, wprowadzono sztandary i zabrzmiały pierwsze życzenia na nowy rok nauki. Najwięcej emocji towarzyszyło najmłodszym, którzy po raz pierwszy przekroczyli szkolne progi – ich przygoda dopiero się zaczyna.

Przerwy i dni wolne w kalendarzu

Choć rok szkolny dopiero się zaczyna, wielu uczniów i rodziców już zerka w stronę kalendarza, by sprawdzić, kiedy zaplanowano wolne dni i przerwy. Oto najważniejsze daty:

  • 14 października (wtorek) – Dzień Edukacji Narodowej.

  • 11 listopada (wtorek) – Święto Niepodległości.

  • 22–31 grudnia 2025 r. – zimowa przerwa świąteczna.

  • 1 stycznia (czwartek) – Nowy Rok.

  • 6 stycznia (wtorek) – Trzech Króli.

  • 16 lutego – 1 marca 2026 r. – ferie zimowe w woj. podkarpackim.

  • 2–7 kwietnia 2026 r. – wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc).

  • 1–3 maja 2026 r. – majówka.

  • 4 czerwca (czwartek) – Boże Ciało.

Do tego każda szkoła może wyznaczyć dodatkowe dni wolne (np. na egzaminy, rekolekcje czy rady pedagogiczne).

Nauka i odpoczynek w równowadze

Nowy rok szkolny to nie tylko podręczniki, klasówki i kartkówki. To także nowe przyjaźnie, wycieczki i wspólne szkolne przygody. A kalendarz tak zaplanowano, by między kolejnymi etapami nauki znalazł się czas na odpoczynek i regenerację.

Tak Stalowa Wola wchodzi w rok szkolny 2025/2026 – z uśmiechem uczniów, radością pierwszoklasistów i planem, który pozwoli łączyć naukę z chwilami wytchnienia.

Fotorelacja z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w PSP nr 9 w Stalowej Woli. 

