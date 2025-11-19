Nowy podjazd przed SOR już gotowy

W związku z przebudową podjazdu dla karetek, w ostatnim czasie pacjenci musieli korzystać z wejścia w pawilonie administracyjnym, aby dotrzeć do SOR, NiŚOZ i Izby Przyjęć. Teraz, po zakończeniu prac, główne wejścia znów są dostępne dla pacjentów i innych interesantów.

Efekty inwestycji obejrzeli 18 listopada starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i wicestarosta Stanisław Sobieraj, wraz z dyrekcją szpitala: dyrektor Beatą Barcicką-Kłosowską oraz jej zastępczyniami, Magdaleną Chyłą-Peryt i Jolantą Mazur.

- Jestem bardzo zadowolony z realizacji tego zadania. Podjazd wymagał już solidnego remontu, a przy okazji przebudowano także szatnie dla personelu. W ramach tej samej, dużej inwestycji szpital zakupił wcześniej nowe i potrzebne urządzenia, m.in. tomograf, aparaty do badań USG i RTG, a także sporo drobniejszego sprzętu medycznego - podkreślił starosta Zarzeczny.

Modernizacja podjazdu została zrealizowana w ramach programu Ministerstwa Zdrowia wspierającego szpitalne oddziały ratunkowe i pracownie diagnostyczne współpracujące z SOR. Cała inwestycja kosztowała 16,1 mln zł, z czego ponad 13 mln zł pochodziło z ministerialnych środków, a pozostała część ze szpitalnego budżetu.