Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 listopada 2025

Nowy podjazd przed SOR już gotowy

Zakończyły się prace modernizacyjne podjazdu przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. To istotna wiadomość dla pacjentów, ponieważ ułatwi dostęp nie tylko do SOR, ale także do gabinetów Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz szpitalnej Izby Przyjęć.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W związku z przebudową podjazdu dla karetek, w ostatnim czasie pacjenci musieli korzystać z wejścia w pawilonie administracyjnym, aby dotrzeć do SOR, NiŚOZ i Izby Przyjęć. Teraz, po zakończeniu prac, główne wejścia znów są dostępne dla pacjentów i innych interesantów.

Efekty inwestycji obejrzeli 18 listopada starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i wicestarosta Stanisław Sobieraj, wraz z dyrekcją szpitala: dyrektor Beatą Barcicką-Kłosowską oraz jej zastępczyniami, Magdaleną Chyłą-Peryt i Jolantą Mazur.

- Jestem bardzo zadowolony z realizacji tego zadania. Podjazd wymagał już solidnego remontu, a przy okazji przebudowano także szatnie dla personelu. W ramach tej samej, dużej inwestycji szpital zakupił wcześniej nowe i potrzebne urządzenia, m.in. tomograf, aparaty do badań USG i RTG, a także sporo drobniejszego sprzętu medycznego - podkreślił starosta Zarzeczny.

Modernizacja podjazdu została zrealizowana w ramach programu Ministerstwa Zdrowia wspierającego szpitalne oddziały ratunkowe i pracownie diagnostyczne współpracujące z SOR. Cała inwestycja kosztowała 16,1 mln zł, z czego ponad 13 mln zł pochodziło z ministerialnych środków, a pozostała część ze szpitalnego budżetu.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
W tym roku w Stalowej Woli urodziło się 19 wcześniaków
Stalowa Wola
W tym roku w Stalowej Woli urodziło się 19 wcześniaków
Oratorium „Zło Dobrem Zwyciężaj” zabrzmi w stalowowolskiej bazylice
Stalowa Wola
Oratorium „Zło Dobrem Zwyciężaj” zabrzmi w stalowowolskiej bazylice
Czołówka na obwodnicy. 62-latka w szpitalu
Stalowa Wola
Czołówka na obwodnicy. 62-latka w szpitalu
Nowe drogi na Parkowym coraz bliżej. Jest ogłoszenie przetargu
Stalowa Wola
Nowe drogi na Parkowym coraz bliżej. Jest ogłoszenie przetargu
20-latek nie zauważył pociągu?
Nisko
20-latek nie zauważył pociągu?
Zostań SIŁACZKĄ!
Jeżowe
Zostań SIŁACZKĄ!
Stalowa Wola rozwija system informacji pasażerskiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola rozwija system informacji pasażerskiej
Warsztaty arteterapii i wyjazdy integracyjne w ramach projektu „Bliżej siebie - przełamujemy bariery. Edycja II”
Rudnik nad Sanem
Warsztaty arteterapii i wyjazdy integracyjne w ramach projektu „Bliżej siebie - przełamujemy bariery. Edycja II”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu