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Nisko 13 czerwca 2026

Nowy plac zabaw na osiedlu Barce już gotowy

Mieszkańcy osiedla Barce w Nisku zyskali nowe miejsce do wypoczynku i zabawy. Zakończyła się budowa nowoczesnego placu zabaw.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach zadania zamontowano zestaw zabawowy w kształcie statku, huśtawki, bujaki sprężynowe oraz karuzelę. Na terenie placu znalazły się również elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy oraz tablica regulaminowa.

Przestrzeń została uzupełniona o drewnianą altanę rekreacyjną o wymiarach 6×8 m, palenisko z grillem, ogrodzenie oraz bezpieczne nawierzchnie. Wykonano także nasadzenia zieleni, które dopełniają całość inwestycji.

Wykonawcą prac była Firma Produkcyjno-Handlowa MARPIS Sp. z o.o. ze Stobiernej. Wartość inwestycji wyniosła 289 957,03 zł brutto.

Nowy plac zabaw ma służyć mieszkańcom jako miejsce aktywnego wypoczynku, integracji oraz bezpiecznej zabawy najmłodszych.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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