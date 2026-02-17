Miesięcznik
Stalowa Wola 17 lutego 2026

Nowy patron w Stalowej Woli. Rondo im. Korpusu Zachodniego

Radni Stalowej Woli nadali nazwę rondu w ciągu ulicy Energetyków (ze zjazdem do obwodnicy i w kierunku strefy przemysłowej). Teraz jest to rondo im. Korpusu Zachodniego. Podczas sesji (12 lutego) podjęli też m.in. sześć uchwał o sprzedaży nieruchomości i jedną o wydzierżawieniu działki.

avatar
Stanisław Chudy

Dziennikarz

O nadanie nazwy rondu wystąpiła Fundacja Przywróćmy Pamięć. Za było 20 radnych, jeden wstrzymał się od głosu, a jeden nie wziął udziału w głosowaniu.

Radny Mariusz Bajek zwrócił tu uwagę, że na rondzie należy umieścić stosowną tabliczkę, informującą o nowym patronie, co oczywiście jest zwyczajową nazewniczą praktyką.

Historia Korpusu

Jak czytamy w uchwale, Korpus Zachodni został utworzony w 1941 roku z inicjatywy podporucznika rezerwy Wojska Polskiego, jako konspiracyjna organizacja niepodległościowa działająca na terenie południowo-wschodniej Polski, w szczególności w rejonie obecnej Stalowej Woli i okolic.

Działalność Korpusu Zachodniego obejmowała organizację struktur konspiracyjnych, szkolenie wojskowe, gromadzenie broni oraz przygotowanie do działań dywersyjnych przeciwko niemieckiemu okupantowi. W późniejszym okresie formacja została podporządkowana strukturom Armii Krajowej, funkcjonując w ramach Obwodu Nisko Stalowa Wola AK i współdziałając z oddziałami Kedywu. Korpus Zachodni odegrał istotną rolę w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, podejmując działania dywersyjne, wywiadowcze oraz sabotażowe.

Struktury Korpusu Zachodniego funkcjonowały na obszarze dzisiejszej Stalowej Woli oraz jej historycznego zaplecza, w tym Rozwadowa, angażując mieszkańców w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Szczególne znaczenie tego upamiętnienia wynika z faktu, iż wielu poległych członków Korpusu Zachodniego było pionierami budowy miasta Stalowa Wola – pracownikami Centralnego Okręgu Przemysłowego, hutnikami, technikami, inżynierami oraz robotnikami, którzy współtworzyli nowoczesne miasto i jednocześnie podejmowali ryzyko konspiracyjnej służby w Polskim Państwie Podziemnym.

Praca, nowoczesność, patriotyzm

Ich biografie łączą w sobie etos pracy, nowoczesności i patriotyzmu, stanowiąc fundament tożsamości Stalowej Woli jako miasta powstałego z idei odpowiedzialności za państwo i wspólnotę narodową.

W wyniku dekonspiracji w grudniu 1943 roku wielu członków Korpusu Zachodniego zostało aresztowanych przez niemieckie władze okupacyjne i zamordowanych w egzekucjach przeprowadzonych m.in. w Stalowej Woli, Woli Zarczyckiej oraz Pełkiniach. Tragiczne losy żołnierzy Korpusu Zachodniego stanowią istotną część  historii lokalnego ruchu oporu i są trwałym świadectwem poświęcenia mieszkańców regionu w walce o niepodległość Polski.

Nadanie rondu nazwy „Rondo im. Korpusu ma na celu zachowanie pamięci o wydarzeniach i ludziach, którzy poświęcili swoje życie w walce o naszą wolność. Nazewnictwo miejskie pełni nie tylko funkcję porządkową, lecz także edukacyjną i tożsamościową, kształtując świadomość historyczną mieszkańców oraz jako nośnik informacji przekazuje kolejnym pokoleniom wiedzę o ważnych faktach z przeszłości. Sprzyja utrwalaniu wiedzy historycznej i popularyzacji dziedzictwa niepodległościowego oraz stanowi formę symbolicznego hołdu dla bohaterów walki o wolność Ojczyzny. Stanowi wyraz głębokiego szacunku i wdzięczności wobec żołnierzy Korpusu.

Nadając imię Korpusu Zachodniego, jednemu z ważnych punktów przestrzeni miejskiej, miasto oddaje hołd tym, którzy współtworzyli jego fundamenty– zarówno materialne, jak i moralne.

Pozytywna opinia Zespołu

Nazwa jest zgodna z zasadami nazewnictwa miejsc publicznych, nie budzi kontrowersji społecznych oraz wpisuje się w dotychczasowy charakter nazewnictwa obowiązującego na terenie gminy, pozwoli także na godne upamiętnienie tej formacji oraz podkreślenie znaczenia tradycji patriotycznych w lokalnej wspólnocie.

Zespół ds. nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Stalowa Wola, pozytywnie zaopiniował zasadność uhonorowania ludzi tworzących struktury ochotniczej, podziemnej organizacji niepodległościowej poprzez nadanie rondu nazwy Rondo im. Korpusu Zachodniego – głosi uzasadnienie uchwały.

