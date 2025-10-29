Nowy parking i drogi pożarowe przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych

W ramach prac wykonano m.in. drogi manewrowe (pożarowe), 45 miejsc parkingowych zwykłych i 8 dla osób z niepełnosprawnościami, plac do zawracania, nowy zjazd oraz utwardzone dojścia dla pieszych. Powstały także nasadzenia kompensacyjne, nowe oznakowanie pionowe i poziome, a teren został wyposażony w trzy bramy wjazdowe oraz szlaban. Dodatkowo rozbudowano sieć kanalizacji deszczowej i zabezpieczono sieci elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

- To bardzo ważna inwestycja. Zabezpiecza nas pod względem pożarowym, ale również poprawia bezpieczeństwo rodziców i pracowników szkoły, jeśli chodzi o parking wokół budynku. Otoczenie tej szkoły się zmienia - chcemy, aby w centrum miasta wyglądała ona estetycznie. W przyszłości planujemy jeszcze pomalowanie ogrodzenia - powiedział starosta Janusz Zarzeczny.

Dyrektor szkoły, Barbara Nabrzeska, podkreśla, że inwestycja była długo wyczekiwana i znacząco poprawiła bezpieczeństwo oraz komfort funkcjonowania placówki.

- Czekaliśmy na to od dawna. Teraz mamy bezpieczny dojazd do szkoły i nowy parking, co jest dla nas niezwykle istotne, ponieważ nasze dzieci dowożone są specjalnym transportem dla uczniów z niepełnosprawnościami. Wielu rodziców również przywozi swoje pociechy. Oprócz bezpieczeństwa zyskaliśmy też walor estetyczny. Pojawił się u nas szlaban, dzięki któremu osoby niepowiązane ze szkołą nie będą miały wjazdu na teren - tłumaczyła dyrektor.

Jak zaznaczyła, z parkingu korzysta bardzo wiele osób - nie tylko uczniowie realizujący obowiązek szkolny (ok. 130), ale również dzieci uczestniczące w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju (ok. 50), w programie „Za życiem” (ponad 70), a także w punkcie konsultacyjnym dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym ze spektrum autyzmu.

Nowa infrastruktura poprawi więc zarówno bezpieczeństwo, jak i funkcjonalność całego otoczenia szkoły, stanowiąc kolejny krok w modernizacji tej ważnej dla miasta placówki.