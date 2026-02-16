Nowy ołtarz w bazylice

Nowa kaplica jest w bocznej, lewej nawie największej stalowowolskiej świątyni. Co roku w jej niszy stawała szopka bożonarodzeniowa. W tym, zaraz po rozebraniu szopki przystąpiono do montażu marmurowego ołtarza ze złocistym ornamentem. Kult MB Fatimskiej w bazylice ma tyleż lat, co honorowy tytuł przyznany świątyni. W każdą pierwszą sobotę miesiąca gromadzi ona rzesze wiernych na nabożeństwach fatimskich.

Kościół przy ul. ks. J. Popiełuszki do rangi bazyliki podniósł papież Jan Paweł II. On sam, jeszcze jako krakowski kardynał Karol Wojtyła poświęcił świątynię 2 grudnia 1973 r. Wdzięczni Stalowowolanie odwdzięczyli się monumentalnym pomnikiem dzisiejszego świętego, który stoi przed bazyliką. Obok, od 15 lat jest Muzeum Jana Pawła II.

Nową kaplicę zaprojektował stalowowolski artysta Władysław Szpunar. Jego autorstwa jest jeszcze kilka obiektów w świątyni, w tym gloria ołtarza głównego, w której jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia – Królowej Rodzin.