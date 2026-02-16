Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
mzk
5.0 / 5
Stalowa Wola 16 lutego 2026

Nowy ołtarz w bazylice

W niedzielę w konkatedrze Matki Bożej Królowej Polski został poświęcony nowy ołtarz w Kaplicy Matki Bożej Fatimskiej i Św. Jana Pawła II. W stylizowanym na drzewo głównym elemencie ołtarza jest figura Matki Bożej z objawień w 1917 r. i relikwie Świętego. Tego samego dnia proboszcz parafii konkatedralnej ks. Edward Madej poświęcił nową chrzcielnicę.

REKLAMA
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Nowa kaplica jest w bocznej, lewej nawie największej stalowowolskiej świątyni. Co roku w jej niszy stawała szopka bożonarodzeniowa. W tym, zaraz po rozebraniu szopki przystąpiono do montażu marmurowego ołtarza ze złocistym ornamentem. Kult MB Fatimskiej w bazylice ma tyleż lat, co honorowy tytuł przyznany świątyni. W każdą pierwszą sobotę miesiąca gromadzi ona rzesze wiernych na nabożeństwach fatimskich.

Kościół przy ul. ks. J. Popiełuszki do rangi bazyliki podniósł papież Jan Paweł II. On sam, jeszcze jako krakowski kardynał Karol Wojtyła poświęcił świątynię 2 grudnia 1973 r. Wdzięczni Stalowowolanie odwdzięczyli się monumentalnym pomnikiem dzisiejszego świętego, który stoi przed bazyliką. Obok, od 15 lat jest Muzeum Jana Pawła II.

Nową kaplicę zaprojektował stalowowolski artysta Władysław Szpunar. Jego autorstwa jest jeszcze kilka obiektów w świątyni, w tym gloria ołtarza głównego, w której jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia – Królowej Rodzin.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
42-latek w areszcie za zuchwałą kradzież
Stalowa Wola
42-latek w areszcie za zuchwałą kradzież
Milena Basińska wicemistrzynią Polski w biegu na 200 m
Stalowa Wola
Milena Basińska wicemistrzynią Polski w biegu na 200 m
Kaucja nasza powszechna
Stalowa Wola
Kaucja nasza powszechna
ZS w Jeżowem inwestuje w nowoczesną edukację i sport
Jeżowe
ZS w Jeżowem inwestuje w nowoczesną edukację i sport
Sztuka, która opowiada o kobiecości
Nisko
Sztuka, która opowiada o kobiecości
Miłość w Rozwadowie. Walentynki pełne atrakcji i dobrej zabawy
Stalowa Wola
Miłość w Rozwadowie. Walentynki pełne atrakcji i dobrej zabawy
Szlaban, który uruchomił lawinę
Zaleszany
Szlaban, który uruchomił lawinę
Pani Zofia Zalewska z Niska skończyła 100 lat
Nisko
Pani Zofia Zalewska z Niska skończyła 100 lat
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu