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Stalowa Wola 3 listopada 2026

Oddział Geriatrii i milionowe inwestycje w stalowowolskim szpitalu

Ponad 40 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy trafiło do Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Dzięki tym środkom udało się zrealizować trzy duże inwestycje, w tym utworzyć pierwszy w północnej części Podkarpacia Oddział Geriatrii. Nową część szpitala zaprezentowano 30 października.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Trzy inwestycje za miliony

Prace objęły remont Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zakupem sprzętu medycznego. Wartość tego zadania przekroczyła 19 mln zł.

Kolejne 16,6 mln zł kosztowała modernizacja infrastruktury i utworzenie Oddziału Geriatrycznego. Trzecie zadanie dotyczyło cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji dokumentacji medycznej oraz rozbudowy systemów informatycznych. Jego wartość przekroczyła 11 mln zł.

Wszystkie trzy przedsięwzięcia zostały wsparte pieniędzmi z KPO oraz środkami Powiatu Stalowowolskiego.

25 łóżek dla starszych pacjentów

Największą nowością jest 25-łóżkowy Oddział Geriatrii. Będą tam leczeni pacjenci w wieku 60 lat i starsi, którzy wymagają specjalistycznej opieki, rehabilitacji oraz kompleksowego leczenia związanego z wieloma chorobami.

Inwestycję docenili również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i województwa. Ilona Hibner, dyrektor Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, podkreślała dobrą współpracę szpitala z samorządem powiatowym.

- To duża kwota jak na szpital powiatowy. Oczywiście wyższe środki były przyznawane również innym szpitalom, ale głównie wysokospecjalistycznym. Gratuluję tych wspaniałych inwestycji i chcę podkreślić, że są one możliwe dzięki świetnej współpracy dyrekcji placówki oraz samorządu powiatowego, które wsparł te zadania finansowo. A nie jest to wcale oczywiste, były przypadki, że szpitale powiatowe musiały rezygnować z przyznanego dofinansowania, ponieważ powiaty nie były w stanie ich wesprzeć - mówiła Ilona Hibner.

Z kolei wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul nazwała stalowowolską placówkę perełką.

- Szpital w Stalowej Woli jest perełką wśród szpitali powiatowych na terenie województwa podkarpackiego. Jestem przekonana, że możemy go nawet pokazywać jako przykład wśród szpitali powiatowych w Polsce - mówiła podczas spotkania z mediami.

- Chętnie korzystaliśmy z tych wszystkich możliwości i to było możliwe z jednej strony dzięki dobrej współpracy dyrekcji szpitala z Zarządem Powiatu, a z drugiej – dzięki przychylności i przyzwoleniu Rady Powiatu Stalowowolskiego na czele z przewodniczącym Ryszardem Andresem. Nasi powiatowi radni rozumieją potrzeby szpitala i wspierają jego rozwój - mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Zakończone inwestycje mają poprawić warunki leczenia pacjentów i poszerzyć możliwości stalowowolskiej lecznicy. Szczególnie istotne jest uruchomienie geriatrii, która odpowiada na potrzeby coraz większej grupy starszych mieszkańców regionu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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