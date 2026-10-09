Nowy odcinek ulicy Seulskiej gotowy

Nowo wybudowany odcinek to droga nr 1, stanowiąca kontynuację ulicy Seulskiej. Łączna długość tego ciągu drogowego przekracza już 2,5 kilometra. W ramach inwestycji wykonano asfaltową ścieżkę pieszo-rowerową, oświetlenie, odwodnienie i kanalizację deszczową. Przygotowano również infrastrukturę umożliwiającą uzbrojenie sąsiednich terenów inwestycyjnych.

- Ta droga to kolejny ważny sygnał dotyczący tego, że my w projekcie Strategicznego Parku Inwestycyjnego nie zatrzymujemy się, że konsekwentnie realizujemy ten projekt - mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Trzech inwestorów zainteresowanych 25 hektarami

Na sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 15 października radni mają rozpatrzyć trzy uchwały dotyczące lokalizacji nowych inwestorów. Chodzi o firmy krajowe, regionalne, a także lokalne, pochodzące ze Stalowej Woli.

Jedna z działek, o powierzchni blisko dwóch hektarów, znajduje się na początku nowo wybudowanej drogi. Dwie pozostałe, liczące 10 i 13,5 hektara, położone są przy ulicy Przyszowskiej, gdzie trwają obecnie zaawansowane prace drogowe.

- Trwają zaawansowane rozmowy i uzgodnienia dotyczące kolejnych działek, między innymi działka, która znajduje się tutaj po naszej lewej stronie, ponad 13 hektarów. Mam nadzieję, że jesteśmy blisko finalizacji również tej decyzji i za niedługo będę mógł również do Rady Miejskiej skierować, zarekomendować decyzję dotyczącą tego obszaru - zapowiedział Nadbereżny.

Prezydent przekazał, że przy nowej drodze mają powstać zakłady, których łączna wartość inwestycji ma sięgnąć blisko miliarda złotych. Mają one tworzyć nowe miejsca pracy i przynosić miastu wpływy z podatku od nieruchomości.

Podczas konferencji padło również pytanie o branże, w których będą działać zainteresowane firmy, oraz termin rozpoczęcia inwestycji.

- To są branże związane z przemysłem stalowym, z przemysłem związanym z systemami wentylacyjnymi, wodno-kanalizacyjnymi. To są również realizacje, które będą służyły dla realizacji przemysłu obronnego na terenie miasta Stalowej Woli, transportowego, związanego z motoryzacją - wyjaśniał prezydent.

Zanim dojdzie do sprzedaży gruntów, konieczne będzie przeprowadzenie procedur wynikających ze specustawy dotyczącej Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej wnioski mają zostać skierowane do komisji sejmowej.

- Chcielibyśmy, aby w tym roku, najpóźniej w przyszłym roku, wszystkie procedury dotyczące sprzedaży tych nieruchomości zostały zakończone. Z deklaracji inwestorów wynika, że chcą niezwłocznie rozpocząć proces inwestycyjny po otrzymaniu już, po podejściu do aktów notarialnych, po zamknięciu procesu nabycia nieruchomości - mówił Lucjusz Nadbereżny.

Kolejne drogi i tereny dla przedsiębiorców

Miasto przygotowuje również następne inwestycje drogowe na terenie parku. W ostatnich dniach uzyskało kolejne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące budowy drogi nr 3.

Ma ona zapewnić dojazd do około 40 hektarów terenów przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt obejmuje również skablowanie linii wysokiego napięcia biegnącej obecnie wzdłuż drogi nr 5 przy ulicy Przyszowskiej.

Samorząd oczekuje ponadto na decyzję dotyczącą budowy kolejnego, niespełna półkilometrowego łącznika prowadzącego w południową część parku. Tymi terenami mają być zainteresowani kolejni duzi inwestorzy.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej planowane jest także powołanie komisji do spraw rozwoju Strategicznego Parku Inwestycyjnego. Jej zadaniem będzie nadzorowanie, opiniowanie i konsultowanie kolejnych etapów projektu, w tym spraw związanych z inwestorami, technologiami i miejscami pracy.

Łącznica kolejowa do strefy i nowe połączenia

Podczas konferencji prezydent zapowiedział również, że ważną częścią sesji 15 października będą sprawy kolejowe. Samorząd chce poprzeć rozwój Magistrali Wschodniej, połączenia z Sandomierzem oraz planowaną linię kolejową pomiędzy Janowem Lubelskim a Hutą Deręgowską.

Jednym z najważniejszych punktów ma być porozumienie pomiędzy województwem podkarpackim, miastem Stalowa Wola i PKP PLK dotyczące budowy łącznicy kolejowej prowadzącej do nowej strefy gospodarczej.

- To jest łącznica kolejowa, która będzie wchodziła do strefy gospodarczej, nowej strefy gospodarczej miasta Stalowej Woli. Łącznica kolejowa, która będzie powodowała, że przedsiębiorstwa tutaj ulokowane będą mogły mieć bezpośrednią obsługę kolejową, towarową, tak aby ruch ciężki, cargo odbywał się właśnie na szynach kolejowych - mówił Nadbereżny.

W odległości około 600–700 metrów od miejsca piątkowej konferencji mógłby powstać również przystanek kolejowy, umożliwiający pracownikom dojazd do zakładów. Planowana infrastruktura ma mieć także znaczenie dla Huty Stalowa Wola.

Na sesji także temat małych reaktorów jądrowych

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek, 15 października, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jednym z jej punktów będzie prezentacja stanu przygotowań do projektu małych reaktorów jądrowych SMR, realizowanego przez Orlen Synthos Green Energy.

Spółka ma przedstawić dotychczasowy zakres prac oraz kolejne etapy przygotowań. Według zapowiedzi prezydenta projekt ma wejść w fazę publicznych konsultacji i rozmów z mieszkańcami.