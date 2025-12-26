Nowy nabytek ZGK w Jeżowem

Obecnie samochód został przekazany do ZGK w Jeżowem i będzie wykorzystywany do prac technicznych oraz utrzymania infrastruktury na terenie gminy. Dzięki temu zakład zyska funkcjonalny pojazd, który ułatwi codzienne zadania, takie jak dbanie o tereny zielone czy inne obiekty komunalne.

Historia pojazdu pokazuje, że sprzęt może pełnić różne funkcje w różnych miejscach, a jego przekazywanie między jednostkami pozwala efektywnie wykorzystać zasoby gminy, wspierając lokalną społeczność i usprawniając pracę służb komunalnych.