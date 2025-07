Nowy most na Sanie rośnie w oczach

W ramach prac powstaje zupełnie nowy odcinek trasy o długości 4,6 km, a sercem inwestycji jest nowoczesny most przez San i Bukową, który będzie miał aż 1760 metrów długości – to najdłuższa przeprawa w sieci dróg wojewódzkich na Podkarpaciu.

Most składa się z czterech części: estakady południowej, mostu głównego, estakady dojazdowej i estakady północnej. Główna konstrukcja będzie typu extradosed – to nowoczesna technologia łącząca zalety mostu podwieszanego i sprężonego.

– Sam projekt, który naocznie obserwujemy, jest bardzo ciekawy technologicznie. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom inżynieryjnym, mamy do czynienia z przedsięwzięciem wyjątkowym w skali kraju. To jedna z największych i najbardziej spektakularnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, która wyznacza nowe standardy w budownictwie mostowym. Nowa przeprawa stanie się nie tylko kluczowym elementem układu komunikacyjnego regionu, ale także symbolem Stalowej Woli – wizytówką nowoczesności, rozwoju i ambitnego podejścia do inwestycji publicznych. Bardzo doceniam decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla o realizacji tak wielkiego zadania inwestycyjnego w Stalowej Woli oraz skuteczny montaż finansowy – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Budowa mostu wymaga ogromnych nakładów – zużytych zostanie ponad 40 tys. m³ betonu i 7 tys. ton stali. Wykorzystywana jest nowoczesna technologia MSS (Movable Scaffolding System), która przyspiesza budowę i pozwala na dużą precyzję.

Koszt całej inwestycji to prawie 380 mln zł, z czego 300 mln pochodzi z rządowego programu „Mosty dla Regionów”. Prace mają zakończyć się zgodnie z harmonogramem.