W tym miejscu przy Komendzie Powiatowej PSP w Stalowej Woli powstanie nowy budynek magazynowy do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
Stalowa Wola 12 maja 2026

Będzie nowy magazyn dla straży pożarnej w Stalowej Woli. Podpisano umowę

Przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli powstanie budynek magazynowy do realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. We wtorek, 12 maja, podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - firmą Amex.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Nowy obiekt będzie miał charakter magazynowo-garażowy i zostanie wybudowany na terenie stalowowolskiej komendy PSP. Jak podkreślał podczas spotkania komendant powiatowy PSP bryg. Szczepan Kozioł, inwestycja jest odpowiedzią na rosnące potrzeby związane z realizacją zadań ochrony ludności i obrony cywilnej.

- W zeszłym roku, jak pojawiła się możliwość pozyskania środków, przeanalizowaliśmy nasze potrzeby lokalowe i sprzętowe i stwierdziliśmy, że dobrze by było, żebyśmy pozyskali magazyn, który nam te potrzeby wypełni - mówił komendant.

Budynek będzie dwukondygnacyjny. Na parterze znajdą się pomieszczenia garażowo-magazynowe, natomiast na piętrze powstaną kolejne magazyny, które będą przede wszystkim miejscem do przechowywania suchej żywności na potrzeby działań kryzysowych. Obiekt będzie miał ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni.

Jak zaznaczył bryg. Szczepan Kozioł, nowy magazyn pozwoli na odpowiednie przechowywanie sprzętu zakupionego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

- Tylko w ubiegłym roku pozyskaliśmy m.in. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania, samochód specjalny Volkswagen Amarok, łóżka polowe, osuszacze powietrza, piły ratownicze, wyposażenie osobiste strażaków i wiele innych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania zarówno w czasie pokoju, jak i podczas działań kryzysowych - wyliczał komendant.

Wartość całej inwestycji przekracza 5 milionów złotych. Zadanie zostanie w całości sfinansowane ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny podkreślał, że powiat skutecznie wykorzystuje środki przeznaczone na ochronę ludności i obronę cywilną.

- Województwo podkarpackie w zeszłym roku było najlepszym województwem w Polsce w realizacji tych środków. Środki zostały wykorzystane prawie w 100 procentach - mówił starosta.

Jak dodał, budowa magazynu pozwoli zabezpieczyć nowoczesny sprzęt kupowany dla straży pożarnej i służb ratunkowych.

- Trzeba gdzieś ten sprzęt porządnie zmagazynować, żeby nie niszczał pod namiotem, tylko miał porządny garaż i magazyn - zaznaczył Janusz Zarzeczny.

Wykonawcą inwestycji została firma Amex. Umowę w imieniu przedsiębiorstwa podpisała Monika Wicherkiewicz.

- Dołożymy wszelkich starań, aby tę realizację wykonać terminowo, rzetelnie i na najwyższym poziomie jakości - zapewniła przedstawicielka firmy.

Budowa ma zakończyć się jeszcze w tym roku.

