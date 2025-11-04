Nowy Klub Dziecięcy „Mały Jeżyk” w Jeżowem już otwarty

Klub rozpoczął działalność 1 września i w krótkim czasie stał się miejscem pełnym energii, zabawy i dziecięcego śmiechu. Maluchy uczą się tu samodzielności, odkrywają świat i nawiązują pierwsze przyjaźnie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029”. Na budowę i wyposażenie obiektu gmina Jeżowe pozyskała 2 122 783,20 zł z Krajowego Planu Odbudowy, dokładając 142 062,54 zł środków własnych.

Podczas uroczystości wójt gminy Jeżowe Marek Stępak podkreślił znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności:

- Jestem dumny, że w naszej gminie powstało miejsce, które wspiera rodziny i daje dzieciom szansę na dobry start. Niech „Mały Jeżyk” będzie przestrzenią radości, nauki i bezpieczeństwa – miejscem, do którego dzieci będą przychodziły z uśmiechem każdego dnia - powiedział wójt.

Wójt złożył także podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, przywołując na zakończenie słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Troska o dzieci to troska o świat.”

Po części oficjalnej goście mieli okazję zwiedzić nową placówkę. Kolorowe sale, przyjazne dzieciom wnętrza i nowoczesne wyposażenie zrobiły duże wrażenie na uczestnikach wydarzenia. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i wspólnym świętowaniem otwarcia nowego miejsca, które już dziś stało się ważnym punktem na mapie gminy Jeżowe.