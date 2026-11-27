Z tej okazji duchowny został przyjęty przez zastępcę burmistrza Rudnika nad Sanem Dariusza Świtę, który w imieniu burmistrza Tadeusza Handziaka przekazał mu gratulacje i życzenia powodzenia w pełnieniu nowych obowiązków.

Przedstawiciele samorządu życzyli ks. Grzegorzowi Wasągowi wielu sukcesów, satysfakcji z pracy oraz energii do realizacji planów. Podkreślili także znaczenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz budowania relacji opartych na życzliwości, szacunku i wzajemnym zaufaniu.

Gmina zapewniła również o swojej otwartości na współpracę i gotowości do wspierania inicjatyw służących mieszkańcom.