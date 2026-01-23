Nowy I Zastępca Komendanta Policji w Stalowej Woli

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele kadry kierowniczej, policjantki, policjanci oraz pracownicy stalowowolskiej jednostki. Podczas okolicznościowego przemówienia kom. Kamila Guczał pogratulowała swojemu zastępcy, życząc powodzenia i deklarując pełną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu.

Nadkomisarz Jacek Czarnecki służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku. Od 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Naczelnika, a następnie Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. W 2025 roku został Komendantem Komisariatu Policji II w Rzeszowie. W stalowowolskiej jednostce nadzorował będzie pion kryminalny.