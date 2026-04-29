Nowy defibrylator AED przy remizie OSP w Rudniku

Montaż oraz uruchomienie kapsuły przeprowadziła firma AEDMAX, która jednocześnie zorganizowała szkolenie z obsługi urządzenia. Dzięki temu strażacy oraz osoby zaangażowane w projekt zdobyły praktyczną wiedzę, jak w prosty sposób wykorzystać AED w sytuacjach zagrożenia życia.

Jak podkreślają inicjatorzy, zarówno sama kapsuła, jak i defibrylator zostały zaprojektowane tak, aby ich obsługa była intuicyjna. W najbliższym czasie planowana jest również integracja kapsuły z systemem alarmowania jednostki straży pożarnej, co dodatkowo skróci czas reakcji w nagłych przypadkach.

Urządzenie jest już gotowe do użycia i dostępne dla mieszkańców.

Dla osób chcących zapoznać się wcześniej z zasadami działania AED dostępny jest materiał instruktażowy.