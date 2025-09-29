Nowy członek zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Paweł Smogór to dotychczasowy dyrektor Oddziału HSW w Dęblinie (dawne Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, przejęte przez Hutę w grudniu 2021 r.). Na Politechnice Rzeszowskiej ukończył mechanikę i budowę maszyn oraz programowanie robotów przemysłowych (studia podyplomowe). Ma także dyplom bezpieczeństwa i higieny pracy (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli) oraz zarządzania i inżynierii produkcji (Politechnika Radomska).

W Hucie Stalowa Wola pracuje od blisko 27 lat. Zaczynał jako operator maszyn CNC (sterowanych komputerowo), potem był technologiem, zastępcą kierownika działu technologicznego, głównym technologiem, a ostatnio dyrektorem HSW Oddział w Dęblinie (od stycznia 2024 r.).

Przypomnijmy: nowym Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym Huty Stalowa Wola S.A. jest od 1 września br. Marek Karabuła, który zastąpił Wojciecha Kędzierę. Paweł Smogór zmienił natomiast Wiesława Szymczaka. Z poprzedniego zarządu, w obecnym pozostała Barbara Cena.