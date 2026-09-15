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Nisko 15 września 2026

Nowy cykl spotkań ze sztuką w Nisku. Pierwszy wykład już 25 września

Niżańskie Centrum Historii i Tradycji rozpoczyna nowy cykl spotkań poświęconych sztuce i człowiekowi. „Człowiek człowiekowi człowiekiem” to dziewięć miesięcy spotkań, podczas których uczestnicy będą przyglądać się dziełom przedstawiającym m.in. relacje rodzinne, codzienne problemy, kontakt człowieka z naturą czy edukację.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Za cykl odpowiadają Marcin Folta i Tomasz Żbik, autorzy wcześniejszych popularnych serii poświęconych sztuce, historii i kulturze.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 września o godz. 17 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. T. Kościuszki 1. Tematem wykładu będzie „Człowiek rodzinny”.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Wykład inauguracyjny:

25 września 2026 - „Człowiek rodzinny"

Daty kolejnych spotkań:

23 października 2026 – „Człowiek myślący"

27 listopada 2026 – „Człowiek przy stole"

18 grudnia 2026 – „Człowiek modny"

15 stycznia 2027 – „Człowiek czytający"

19 lutego 2027– „Człowiek naturalny"

19 marca 2027 – „Człowiek gestykulujący"

23 kwietnia 2027 – „Człowiek patologiczny"

21 maja 2027 – „Człowiek śmiertelny"

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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