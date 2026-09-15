15 września 2026

Nowy cykl spotkań ze sztuką w Nisku. Pierwszy wykład już 25 września

Niżańskie Centrum Historii i Tradycji rozpoczyna nowy cykl spotkań poświęconych sztuce i człowiekowi. „Człowiek człowiekowi człowiekiem” to dziewięć miesięcy spotkań, podczas których uczestnicy będą przyglądać się dziełom przedstawiającym m.in. relacje rodzinne, codzienne problemy, kontakt człowieka z naturą czy edukację.