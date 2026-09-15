Nowy cykl spotkań ze sztuką w Nisku. Pierwszy wykład już 25 września

Za cykl odpowiadają Marcin Folta i Tomasz Żbik, autorzy wcześniejszych popularnych serii poświęconych sztuce, historii i kulturze.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 września o godz. 17 w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji przy ul. T. Kościuszki 1. Tematem wykładu będzie „Człowiek rodzinny”.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Wykład inauguracyjny:
25 września 2026 - „Człowiek rodzinny"
Daty kolejnych spotkań:
23 października 2026 – „Człowiek myślący"
27 listopada 2026 – „Człowiek przy stole"
18 grudnia 2026 – „Człowiek modny"
15 stycznia 2027 – „Człowiek czytający"
19 lutego 2027– „Człowiek naturalny"
19 marca 2027 – „Człowiek gestykulujący"
23 kwietnia 2027 – „Człowiek patologiczny"
21 maja 2027 – „Człowiek śmiertelny"
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