Nowe wyposażenie odebrał wójt gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka. Zakup został sfinansowany z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 338 356,96 zł. Gmina dołożyła ze środków własnych 84 589,24 zł. Wsparcie zostało przekazane na podstawie umowy zawartej z wojewodą podkarpacką Teresą Kubas-Hul.

Ciągnik i agregat będą mogły zostać wykorzystane m.in. podczas awarii, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń wymagających szybkiej reakcji. Sprzęt ma pomóc w usuwaniu skutków nieprzewidzianych sytuacji oraz zapewnieniu podstawowego funkcjonowania mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożeń.