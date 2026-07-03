Nowy chodnik na Podwolinie

Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko. To właśnie wspólne działania samorządów pozwoliły na wykonanie niewielkiego, ale - jak podkreślają lokalne władze - ważnego dla mieszkańców zadania.

Zakres prac obejmował budowę chodnika z kostki brukowej o łącznej długości 208 metrów. Nowy ciąg pieszy powstał w dwóch odcinkach - jeden stanowi dowiązanie do istniejącej infrastruktury przy ul. Słonecznej, a drugi łączy się z chodnikiem i parkingiem przy Zalewie Podwolina.

Wartość inwestycji wyniosła 188 724,24 zł i została sfinansowana po połowie przez Powiat Niżański oraz Gminę i Miasto Nisko.