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Nisko 3 lipca 2026

Nowy chodnik na Podwolinie

Zakończono i oficjalnie odebrano inwestycję polegającą na budowie drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1057R przy ul. Słonecznej i ul. Dąbrowskiego w Nisku. Nowy chodnik powstał na terenie Osiedla Podwolina, gdzie mieszkańcy od lat zabiegali o poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko. To właśnie wspólne działania samorządów pozwoliły na wykonanie niewielkiego, ale - jak podkreślają lokalne władze - ważnego dla mieszkańców zadania.

Zakres prac obejmował budowę chodnika z kostki brukowej o łącznej długości 208 metrów. Nowy ciąg pieszy powstał w dwóch odcinkach - jeden stanowi dowiązanie do istniejącej infrastruktury przy ul. Słonecznej, a drugi łączy się z chodnikiem i parkingiem przy Zalewie Podwolina.

Wartość inwestycji wyniosła 188 724,24 zł i została sfinansowana po połowie przez Powiat Niżański oraz Gminę i Miasto Nisko.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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