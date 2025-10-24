Nowy bus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów SOSW. Pierwsze wystąpiły dzieci z klas I–III, prezentując radosną piosenkę o życzliwości i dobrym sercu. Następnie uczennica klasy siódmej, Lena, wzruszyła wszystkich wykonaniem utworu „Małe szczęścia”.

Dyrektor placówki, Marta Szczepańska, podziękowała Staroście Niżańskiemu Robertowi Bednarzowi oraz Dyrektorowi PFRON w Rzeszowie Maciejowi Szymańskiemu za wsparcie, podnoszenie standardów życia w ośrodku i partnerstwo w realizacji inicjatyw edukacyjnych i społecznych dla podopiecznych.

Po części oficjalnej nowy autobus został poświęcony przez księdza proboszcza, a uczestnicy mogli obejrzeć jego wyposażenie.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach zadania pn.: „Zakup 24-osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem”. Nowy Mercedes Sprinter został dostarczony przez firmę TRUCK IMPORT - EXPORT WYNAJEM Sp. z o.o. z Warszawy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 509 958 zł, w tym 351 500 zł dofinansowania z PFRON, a pozostałą część pokrył Powiat Niżański.

- Nowy pojazd nie tylko ułatwi codzienny dowóz dzieci do szkoły, ale przede wszystkim pozwoli na organizowanie wyjazdów na konkursy, wycieczki, spotkania edukacyjne i integracyjne. Dzięki temu uczniowie będą mogli częściej uczestniczyć w wydarzeniach rozwijających ich zainteresowania, zdolności i poznawać świat poza murami szkoły. Realizacja ww. zadania umożliwi dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym z terenu Powiatu Niżańskiego wzięcie udziału w zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych i kulturalno-oświatowych organizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w placówce i poza nią - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.