Nowy asfalt jeszcze w tym roku

Przedsiębiorstwo zobowiązało się wykonać zadanie w ciągu pięciu miesięcy. W ramach projektu „Budowa i przebudowa dróg gminnych” drogowcy ze Staszowa wkroczą ze swoimi maszynami na ul. Wolności (400-metrowy odcinek w Jastkowicach) oraz trzy ulice w Pysznicy: Komunalną, Pileckiego i Sosnową. We wrześniu drogi będą gotowe.

To nie będą jedyne prace drogowe w tym roku w Pysznicy. Gmina dostała ponad 2,7 mln. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnicy Pysznicy, która powiedzie od ul. Modrzewiowej do Komunalnej i ułatwi dojazd do terenów przemysłowo-usługowych gminnej wsi.