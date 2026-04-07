Pysznica 7 kwietnia 2026

Nowy asfalt jeszcze w tym roku

Pysznica z własnych oszczędności wyjęła 800 tys. zł na modernizację i budowę czterech gminnych dróg. W pierwszy czwartek kwietnia została podpisana umowa wykonawcza z Przedsiębiorstwem Drogowym ze Staszowa.

REKLAMA
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Przedsiębiorstwo zobowiązało się wykonać zadanie w ciągu pięciu miesięcy. W ramach projektu „Budowa i przebudowa dróg gminnych” drogowcy ze Staszowa wkroczą ze swoimi maszynami na ul. Wolności (400-metrowy odcinek w Jastkowicach) oraz trzy ulice w Pysznicy: Komunalną, Pileckiego i Sosnową. We wrześniu drogi będą gotowe.

To nie będą jedyne prace drogowe w tym roku w Pysznicy. Gmina dostała ponad 2,7 mln. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę obwodnicy Pysznicy, która powiedzie od ul. Modrzewiowej do Komunalnej i ułatwi dojazd do terenów przemysłowo-usługowych gminnej wsi.

avatar
Jerzy Mielniczuk

Dziennikarz

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

REKLAMA
{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
