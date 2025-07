Nowoczesny sprzęt dla uczniów RCEZ w Nisku

W ramach projektu szkoła wzbogaci się o nowoczesny sprzęt dydaktyczny do czterech pracowni elektrycznych. Nowe wyposażenie umożliwi naukę w modelu STEAM, czyli przez praktykę, doświadczenia i kreatywne wyzwania. Ułatwi także naukę uczniom ze specjalnymi potrzebami.

Z nowego sprzętu będą mogli korzystać wszyscy uczniowie RCEZ.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027”, z działania wspierającego edukację i rozwój lokalnych społeczności.

– Doposażenie pracowni zawodowych dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy, zapewnienie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej pozwoli podwyższyć poziom kształcenia zawodowego i lepiej dostosować profil kształcenia do wymogów rynku pracy – mówi starosta niżański Robert Bednarz.