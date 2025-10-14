Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 15 października 2025

Nowoczesny sprzęt dla druhów z OSP Stalowa Wola

Strażacy ochotnicy z jednostek OSP w Stalowej Woli i Charzewicach otrzymali nowoczesny sprzęt ratowniczy, który zwiększy ich skuteczność i bezpieczeństwo podczas akcji. Zakup został zrealizowany w ramach projektu „Bezpieczny strażak w Gminie Stalowa Wola”, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W ramach przedsięwzięcia do jednostek trafiły trzy komplety ubrań specjalnych trzyczęściowych, pilarka do drewna oraz cztery latarki kątowe. Jak podkreślają druhowie, nowy sprzęt znacząco poprawi komfort pracy i umożliwi sprawniejsze działania podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń środowiskowych.

- Strażacy ochotnicy niosą pomoc w najtrudniejszych chwilach. Naszym obowiązkiem jest zapewnić im jak najlepsze warunki do pracy i nowoczesny sprzęt, który zwiększy ich skuteczność i bezpieczeństwo podczas działań. Projekt „Bezpieczny strażak w Gminie Stalowa Wola” to inwestycja w bezpieczeństwo całej naszej społeczności - mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Projekt jest częścią programu „Bezpieczny Strażak w Twojej Gminie”, w ramach którego wspierane są lokalne jednostki OSP w działaniach zapobiegających i przeciwdziałających zagrożeniom środowiskowym.

Umowa dotacyjna została podpisana 24 lipca 2025 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 21 616,27 zł, w tym 10 000 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie, a 11 616,27 zł stanowi wkład własny Gminy Stalowa Wola. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2025 roku.

Dzięki tej inwestycji stalowowolscy strażacy zyskali nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także większe możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych. To kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa mieszkańców Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Dzień Edukacji Narodowej w RCEZ w Nisku
Nisko
Dzień Edukacji Narodowej w RCEZ w Nisku
Dzień Edukacji Narodowej w Stalowej Woli: nagrody, odznaczenia i stypendia
Stalowa Wola
Dzień Edukacji Narodowej w Stalowej Woli: nagrody, odznaczenia i stypendia
Nocna magia nauki
Stalowa Wola
Nocna magia nauki
Z kart historii stalowowolskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Stalowa Wola
Z kart historii stalowowolskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
Nowy sprzęt i plan schronu dla Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nowy sprzęt i plan schronu dla Stalowej Woli
Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Marek Karbarz – legenda siatkówki uhonorowany w Stalowej Woli
Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana
Stalowa Wola
Cysterna przewróciła się na obwodnicy Stalowej Woli. Droga zablokowana
Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia
Radomyśl nad Sanem
Strzelał do wiaty jak do tarczy. Teraz grozi mu 5 lat więzienia
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu