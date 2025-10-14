Nowoczesny sprzęt dla druhów z OSP Stalowa Wola

W ramach przedsięwzięcia do jednostek trafiły trzy komplety ubrań specjalnych trzyczęściowych, pilarka do drewna oraz cztery latarki kątowe. Jak podkreślają druhowie, nowy sprzęt znacząco poprawi komfort pracy i umożliwi sprawniejsze działania podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń środowiskowych.

- Strażacy ochotnicy niosą pomoc w najtrudniejszych chwilach. Naszym obowiązkiem jest zapewnić im jak najlepsze warunki do pracy i nowoczesny sprzęt, który zwiększy ich skuteczność i bezpieczeństwo podczas działań. Projekt „Bezpieczny strażak w Gminie Stalowa Wola” to inwestycja w bezpieczeństwo całej naszej społeczności - mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Projekt jest częścią programu „Bezpieczny Strażak w Twojej Gminie”, w ramach którego wspierane są lokalne jednostki OSP w działaniach zapobiegających i przeciwdziałających zagrożeniom środowiskowym.

Umowa dotacyjna została podpisana 24 lipca 2025 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 21 616,27 zł, w tym 10 000 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie, a 11 616,27 zł stanowi wkład własny Gminy Stalowa Wola. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2025 roku.

Dzięki tej inwestycji stalowowolscy strażacy zyskali nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także większe możliwości reagowania w sytuacjach kryzysowych. To kolejny krok w kierunku budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa mieszkańców Stalowej Woli.