Nowoczesny dworzec w Nisku coraz bliżej

Nisko, obok Mielca, znalazło się na liście miejscowości objętych aktualnie prowadzonymi projektami modernizacyjnymi. W przeciwieństwie do Mielca, gdzie planowana jest całkowita rozbiórka i budowa nowego obiektu, w Nisku istniejący budynek dworcowy zostanie gruntownie przebudowany. Modernizacja ma na celu poprawę jakości obsługi podróżnych oraz dostosowanie dworca do współczesnych standardów funkcjonalnych, estetycznych i dostępnościowych.

– Inwestycje w Mielcu i Nisku to kolejny krok w stronę nowoczesnej i dostępnej kolei. Naszym priorytetem jest tworzenie funkcjonalnych i komfortowych przestrzeni dla pasażerów, dlatego przykładamy szczególną wagę do jakości realizacji tych projektów – od etapu projektowania po finalny odbiór. Wybór inżyniera kontraktu już teraz pozwoli nam odpowiednio przygotować się do rozpoczęcia prac budowlanych w przyszłym roku – podkreśla Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. inwestycji.

Trwają także prace projektowe, a już we wrześniu inżynier kontraktu rozpocznie działania wspierające przygotowanie dokumentacji przetargowej dla wykonawców robót budowlanych. PKP planuje ogłosić przetargi na roboty budowlane jesienią 2025 roku.

Realizacja inwestycji w Nisku finansowana jest ze środków własnych PKP S.A., a całość prowadzona jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami spółki. Dla mieszkańców to oznacza nie tylko poprawę estetyki i funkcjonalności dworca, ale także szansę na większą rolę kolei w codziennym życiu regionu.