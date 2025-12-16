Miesięcznik
Fot. Powiat Niżański
Nisko 15 grudnia 2025

Nowoczesny ambulans trafił do Niska

Na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku odbył się odbiór techniczny nowego ambulansu, który zasili flotę pojazdów wykorzystywanych do zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zakup ambulansu typu B/C został zrealizowany przez Powiat Niżański w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału zasobów niezbędnych do realizacji zadań w ramach Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na terenie Powiatu Niżańskiego”. Inwestycja była współfinansowana ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, z którego pochodziło ponad 537 tys. zł. Wkład własny powiatu wyniósł 134 271 zł.

Nowy ambulans marki Volkswagen Crafter jest pojazdem fabrycznie nowym i w pełni wyposażonym. Na jego pokładzie znajdują się m.in. respirator, ssak elektryczny, pompa infuzyjna oraz defibrylator LIFEPAK 15, co pozwoli na skuteczne udzielanie pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia. Dostawcą karetki była firma MediCardia Monika Modlińska Spółka Komandytowa z siedzibą w Niedoradzu.

W odbiorze technicznym uczestniczyli m.in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nisku Paweł Tofil, przedstawiciele firmy dostarczającej pojazd oraz pracownicy Starostwa Powiatowego i SPZZOZ w Nisku.

- Zakupiona karetka zwiększy zasób transportowy Powiatu Niżańskiego jako sprzętu do ewakuacji osób poszkodowanych w stanach nagłego zagrożenia życia mieszkańców, co wpłynie bezpośrednio na bezpieczeństwo lokalnej społeczności - mówi starosta niżański Robert Bednarz.

Fot. Powiat Niżański

Karolina Kusińska

Dziennikarka

