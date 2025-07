Nowoczesne wyposażenie dla BCU w Nisku coraz bliżej

Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni instalacji elektrycznych dla BCU. Dostawcą sprzętu została firma MERAZET S.A., która w ciągu 30 dni od podpisania umowy dostarczy pełen zestaw nowoczesnych urządzeń i narzędzi. Będą one wykorzystywane zarówno do prowadzenia zajęć edukacyjnych, jak i do walidacji umiejętności kursantów.

Wartość zamówienia wynosi 719 798 zł. W uroczystości podpisania umowy udział wzięły także Elżbieta Wilk – Naczelnik Wydziału Finansowego oraz Elżbieta Tomczak – Koordynator ds. wdrażania projektu.

Umowa to rezultat przeprowadzonego postępowania przetargowego, które miało na celu zakup, dostawę i uruchomienie specjalistycznego sprzętu dla nowej jednostki edukacyjnej.

– Podpisanie kolejnej umowy na dostarczenie wyposażenia BCU zbliża nas do osiągnięcia celów projektowych. Zakup kompletnego i nowoczesnego wyposażenia dla Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Energetyki w Nisku pozwoli na nabywanie praktycznych umiejętności przez kursantów. Będą oni mogli nie tylko zapoznać się ze sprzętem i narzędziami używanymi w branży energetycznej, ale przede wszystkim nauczyć się stosować i wykorzystywać je w pracy zawodowej, co stanowi jeden z najistotniejszych celów tej placówki – nabycie umiejętności potrzebnych na rynku pracy – podkreślił Starosta Niżański Robert Bednarz.