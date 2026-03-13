Nowoczesne pracownie AI i STEM trafią do szkół w powiecie niżańskim

Dzięki temu do placówek oświatowych trafią laboratoria sztucznej inteligencji (AI) oraz pracownie STEM, czyli przestrzenie do nauki z zakresu nauki, technologii, inżynierii i matematyki. Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w części dotyczącej cyfryzacji edukacji.

Laboratoria sztucznej inteligencji w szkołach

Pracownie AI zostaną utworzone w sześciu szkołach na terenie powiatu:

- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Technikum im. Stanisława Beresia

- Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem - Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna

- Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica - technikum i liceum

- Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem - technikum

Każda z pracowni zostanie wyposażona m.in. w 16 laptopów, serwer do obsługi usług AI, interaktywny monitor o przekątnej co najmniej 75 cali, kamerę HD z mikrofonem, punkt dostępowy Wi-Fi oraz mobilną szafę do ładowania sprzętu.

Pracownie STEM dla uczniów

Do części szkół trafią także pracownie STEM. Otrzymają je:

- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

- Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku nad Sanem - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

- Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica - technikum

- Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku - Branżowa Szkoła I Stopnia

- Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem - technikum

Wyposażenie takich pracowni obejmuje m.in. drukarki 3D, laptopy, tablety, zestawy robotyczne do nauki programowania, plotery laserowe, mikroskopy cyfrowe, narzędzia do prototypowania oraz sprzęt do zajęć z wykorzystaniem technologii VR. W części z nich znajdą się także stanowiska do konstruowania i programowania robotów.

Nowe możliwości dla uczniów

Dzięki nowemu wyposażeniu szkoły będą mogły prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz narzędzi cyfrowych. Uczniowie zyskają możliwość praktycznej nauki m.in. programowania, robotyki, projektowania czy pracy z technologiami związanymi ze sztuczną inteligencją.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na poziomie krajowym jego wartość wynosi ponad 1,9 mld zł.