Nowoczesne centrum w dziedzinie energetyki otwarte w Nisku

Nowe centrum to efekt projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Energetyki w Powiecie Niżańskim”. Jak podkreślali organizatorzy, otwarcie obiektu jest zwieńczeniem kilkuletnich przygotowań i początkiem nowego etapu - prowadzenia szkoleń i praktycznych zajęć.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, administracji rządowej, świata nauki i partnerów projektu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. starosta niżański Robert Bednarz, wicestarosta Józef Sroka, prezes Stowarzyszenia Polskich Energetyków Marek Tomaszewski, wiceprezes PGE Dystrybucja Tomasz Małecki oraz Podkarpacka Kurator Oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. Obiekt został poświęcony, a goście mogli obejrzeć nowoczesne pracownie i specjalny poligon szkoleniowy.

- Dzisiejsza uroczystość to nie tylko moment symbolicznego otwarcia, ale też dowód na to, że Powiat Niżański skutecznie odpowiada na potrzeby rynku pracy i inwestuje w nowoczesne kształcenie zawodowe. Branżowe Centrum Umiejętności to miejsce, gdzie teoria spotyka się z praktyką, a młodzi ludzie, dorośli i nauczyciele zawodu będą mogli zdobywać kompetencje niezwykle poszukiwane na rynku pracy - mówił starosta Robert Bednarz.

Centrum wyposażono w cztery pracownie: BHP, maszyn elektrycznych, instalacji oraz montażu sieci elektroenergetycznych. Wszystkie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Duże wrażenie zrobił zewnętrzny poligon, gdzie można bezpiecznie ćwiczyć prace na liniach energetycznych przy użyciu teleskopowych drążków - to rozwiązanie opracowano wspólnie z ekspertami PGE.

Wśród gości byli także przedstawiciele samorządów z regionu, środowiska akademickiego i dyrektorzy szkół technicznych. Dyskutowano o tym, jak ważna jest współpraca edukacji z sektorem energetycznym i jak ogromne znaczenie ma kształcenie kadr dla transformacji energetycznej.

Konferencję zakończył panel ekspercki poświęcony roli nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w rozwoju energetyki.