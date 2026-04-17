Nowoczesna Scania zasiliła strażaków w Stalowej Woli

Nowoczesny wóz dysponuje silnikiem o mocy 450 KM oraz 6-osobową kabiną. - To bez wątpienia najnowocześniejszy wóz strażacki na terenie całego powiatu. Dlatego, aby móc go obsługiwać, nasi strażacy przez ostatnie tygodnie przechodzili odpowiednie szkolenie - mówi bryg. Szczepan Kozioł, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Pojazd został zaprezentowany staroście stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu.

Jednym z kluczowych atutów nowego samochodu jest zbiornik wody o pojemności 7 tys. litrów. Ma to szczególne znaczenie podczas akcji gaśniczych prowadzonych w miejscach, gdzie brak jest dostępu do hydrantów.

Nowa Scania zastąpiła w stalowowolskiej jednostce PSP dotychczas wykorzystywany pojazd Renault Kerax. Starszy, ale sprawdzony w działaniach samochód trafił do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanach (gmina Bojanów), gdzie zastąpił ponad 50-letnią Tatrę. - Cieszę się z tego rozwiązania, ponieważ przekazany z naszej komendy samochód ratowniczo-gaśniczy ma dużą wartość użytkową i z pewnością znacząco zwiększy możliwości operacyjne strażaków ze Stanów. Mam nadzieję, że oba samochody będą dobrze służyły naszym strażakom, zarówno zawodowcom z PSP, jak i ochotnikom z OSP - podkreśla starosta Janusz Zarzeczny.