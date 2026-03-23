Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 23 marca 2026

Nowoczesna nauka i przestrzeń dla wszystkich uczniów w PSP nr 3

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli zakończono prace związane z utworzeniem pracowni STEAM oraz poprawą dostępności placówki. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 (FEP).

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas konferencji, która odbyła się w szkole, zaprezentowano efekty projektu. Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, podkreślał, że „to inwestycja w przyszłość, inwestycja w młode pokolenie, w uczniów tej wyjątkowej szkoły”. Zwrócił uwagę, że projekt obejmował nie tylko modernizację budynku, ale także stworzenie nowych funkcji, które pozwalają uczniom w ciekawy i angażujący sposób rozwijać swoje pasje i kompetencje naukowe.

Głównym elementem inwestycji jest nowa pracownia STEAM, w której uczniowie mają dostęp do laboratoriów, nowoczesnego sprzętu, robotyki, klocków Lego, programowania i projektowania. - Poprzez nowoczesne laboratoria, poprzez nowoczesny sprzęt zbliża ucznia do nauki, do tych przedmiotów, pozwala eksperymentować, pozwala również wykorzystywać najnowocześniejsze technologie - powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Projekt obejmował także poprawę dostępności szkoły. Powstała pracownia integracji sensorycznej, wyposażona w huśtawki, hamaki, drabinki, podłogę sensoryczną i piłki, przeznaczona dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Dodatkowo modernizacji poddano korytarze, bibliotekę, świetlicę i sale logopedyczne. Na zewnątrz powstało miasteczko ruchu drogowego, taras z ławkami i zielenią, co tworzy miejsce do odpoczynku i nauki na świeżym powietrzu.

Prezydent Nadbereżny zaznaczył, że całkowity koszt projektu wyniósł ponad 2,5 mln zł, z czego 1,078 mln zł pochodziło ze środków europejskich, a kwotę ponad 1,4 mln zł dopłaciło miasto Stalowa Wola. W konferencji uczestniczyli również przedstawiciele województwa podkarpackiego. Renata Knap, wiceprzewodnicząca sejmiku województwa, przekazała pozdrowienia od marszałka Władysława Ortyla i podkreśliła, że inwestycja „wskazuje na dobrą synergię między miastem Stalowa Wola a samorządem województwa podkarpackiego”. Z kolei Kamila Piech, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zaznaczyła, że pracownia STEAM „jest wizytówką nie tylko naszego regionu, ale województwa podkarpackiego” i ma wspierać rozwój innowacyjnej edukacji młodego pokolenia.

Dyrektor szkoły, Elżbieta Sudoł-Wasyliszyn, oprowadziła gości po nowo wyremontowanych częściach szkoły i podziękowała wszystkim, którzy pracowali nad projektem. - Dla mnie to jest duży zaszczyt, że udało się doprowadzić remont do końca i że dzisiaj możemy zobaczyć efekty tej pracy – mówiła dyrektor.

Nowa pracownia STEAM oraz udogodnienia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami mają zapewnić dzieciom lepsze warunki nauki i rozwój ich pasji, a także wspierać integrację i dostępność w całej szkole.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu